Катрина Лехис на турнире в Будапеште завоевала бронзовую медаль

Турнир в Будапеште проходил в воскресенье. Лучшая спортсменка Эстонии 2021 года Катрина Лехис стартовала на турнире с четырех побед и пробилась в полуфинал, где ее соперницей была фехтовальщица из Венгрии Анна Кун, сообщает ERR.

По ходу встречи Лехис вела со счетом 5:3, но в результате потерпела поражение 11:14. Кун по итогам турнира заняла второе место, уступив в финале Альберте Сантуччио из Италии.

Еще одна представительница Эстонии Кристина Кууск, проигравшая в четвертьфинале Кун со счетом 9:15, заняла восьмое место. Эрика Кирпу и Ирина Эмбрих попали в первую двадцатку турнира.

В соревнованиях в Будапеште принимали участие 210 спортсменок.