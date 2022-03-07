ВИДЕО | В Дублине грузовик протаранил ворота российского посольства

Как пишет издание DublinLive, водителя уже задержали и доставили в отдел полиции. По предварительным данным, никто не пострадал.

По словам очевидцев, после этого он вышел из грузовика и распространил фотографии жертв конфликта в Украине. Свои действия объяснил, как протест против действий российского армии в Украине, пишут "Подробности".

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