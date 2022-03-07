07.03.2022, 18:59
ВИДЕО | В Дублине грузовик протаранил ворота российского посольства
В Дублине мужчина на грузовике протаранил ворота посольства России в Ирландии. Видео инцидента стало распространяться в соцсетях вечером 7 марта, передает "Фонтанка".
Как пишет издание DublinLive, водителя уже задержали и доставили в отдел полиции. По предварительным данным, никто не пострадал.
По словам очевидцев, после этого он вышел из грузовика и распространил фотографии жертв конфликта в Украине. Свои действия объяснил, как протест против действий российского армии в Украине, пишут "Подробности".
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