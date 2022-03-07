Жители Ласнамяэ активно жертвовали вещи для украинских беженцев

”Мне очень приятно, что, откликнувшись на наш призыв, многие жители Ласнамяэ принесли на Масленицу новые и малоиспользованные вещи, которые мы может передать прибывшим в Таллинн из Украины беженцам. Бегущие от войны люди из Украины приезжают сюда с минимальным запасом вещей и такая помощь неоценима. Благодарю всех, кто участвовал в этом начинании”, — сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Собранные вещи передаются в открытый недавно центр встречи беженцев, где пожертвования пройдут сортировку и будут переданы нуждающимся. В открытом на прошлой неделе городом Таллинном центре осуществляется первичное определение потребностей в помощи, и предлагаются базовые услуги. Круглосуточно действующий центр расположен на ул. Нийне, 2.

Желающие пожертвовать вещи для прибывших в Таллинн беженцев из Украины могут обратиться в управу за информацией о том, какие именно вещи особенно требуются в настоящее время. Звонки относительно желания и возможностей пожертвования принимаются по телефону 645 7786 (Пн-Пт 9-17) Дополнительную информацию о центре встречи беженцев можно найти здесь