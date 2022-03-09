Путин и Абрамович: насколько они близки на самом деле?

В марте 2021 года, почти через год после выхода книги "Люди Путина", российский миллиардер, владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович подал в суд на меня и мое издательство HarperCollins за клевету. Он заявил, что в книге в отношении него выдвинут "ряд ложных и порочащих утверждений, включая покупку и деятельность футбольного клуба "Челси"". В течение нескольких дней после этого заявления иски против книги подали еще три миллиардера из России. Двое из них сейчас находятся под санкциями, введенными на этой неделе Европейским Союзом. Еще один иск подала прокремлевская компания ”Роснефть”.

Все истцы решительно отрицают, что это была скоординированная кампания. Но мне и моему редактору, Арабелле Пайк, это показалось конкретной атакой. Специалист лондонской юридической фирмы Wiggin Кэролайн Кин говорит, что никогда не сталкивалась с судебной кампанией такого масштаба и интенсивности.

Судебные иски посыпались один за другим спустя два месяца после того, как находящийся сейчас в тюрьме лидер российской оппозиции Алексей Навальный процитировал строчку из "Людей Путина" и показал книгу в своем фильме о черноморском дворце Путина стоимостью в один миллиард долларов. Мы до сих пор не знаем, совпадение это или нет. Но появление книги в видеоролике Навального, несомненно, привлекло к ней более пристальное внимание Кремля.