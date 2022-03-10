Фейки о происходящем в Украине. Часть 2

Правда: в действительности же видео никак не связано ни с коронавирусом, ни с боевыми действиями в Украине. Вышедший 4 февраля 2022 года репортаж канала Oe24 , откуда взят отрывок, был посвящён протесту климатических активистов в Австрии. Возле здания Федеральной канцелярии в центре Вены 49 людей притворились умершими, что символизировало жертвы, которые получатся в результате провала австрийской климатической политики. Так что это не актёры, которые хотели обмануть общественность о серьёзности пандемии или инсценировать множественные жертвы среди гражданского населения Украины.

2. Видео: репортаж с ожившим трупом По пабликам и Telegram-каналам ходит видео с якобы постановочным репортажем о мирных жертвах в Украине: на заднем плане видно, как один из ”мертвецов” поправляет свой мешок для трупа. А на канале ”Майор и Генерал” сначала написали, что это ролик из Украины, а после, благодаря подписчикам, ”исправили” пост: теперь там указано, что это старое видео про ковид. ”Но сути методов нынешней информационной войны стран Запада против России это не меняет. Совсем. Ложью нельзя победить ложь. Наше оружие — правда”, — резюмировал автор канала.

Правда: это фотошоп. Во-первых, оригинальное неизменённое фото выложили ещё в 2012 году на форуме Skyscraper City в треде ”Киев | прогулки по закоулкам”. Во-вторых, компания Skypix, занимающаяся производством шоу дронов и наложившая надпись на снимок, отметила , что это лишь визуализация будущего представления. Она создана ”исключительно для поддержки Украины, боевого духа и настроения”.

2 марта в официальном инстаграме Украины выложили фотографию со следующей подписью: ”А тем временем в Киеве прямо у монумента ”Родина-мать” проходит шоу дронов — ”Русский военный корабль, иди на ***”. Столица Украины сегодня подверглась массированному обстрелу, но эту нацию не остановить!” Фраза, якобы появившаяся в ночном небе, стала знаменитой после инцидента на острове Змеиный. Об этом фото написали и некоторые украинские СМИ. А в Telegram-канале издания ”УНИАН” снимок сопроводили такой подписью: ”Киев. Картина дронами. Нет, это не фотошоп”.

4. При ракетном обстреле Киева пострадал мемориальный комплекс ”Бабий Яр” 1 марта в СМИ, среди которых израильская газета ” Вести ” и ” Новая газета ”, появились сообщения о том, что при российском обстреле Киева якобы пострадал и мемориальный комплекс ”Бабий Яр”, посвящённый жертвам Холокоста. В Сети даже есть запись момента, когда Владимиру Зеленскому рассказали о предполагаемой бомбардировке мемориала. Затем в твиттере украинского президента появилось такое обращение: ”Всему миру: какой смысл 80 лет повторять "больше никогда", если мир молчит, когда бомба падает на Бабий Яр? Не менее пяти человек погибли. История повторяется…” Примерно то же самое написал и глава аппарата президента Украины Андрей Ермак. Действия Путина также осудил председатель Наблюдательного совета мемориала Натан Щаранский.

Правда: наши коллеги из Factcheck.kg выяснили , что на самом деле эти фотографии — кадры из видеоролика 2013 года. Его в своём YouTube-канале опубликовала санкт-петербургская компания ”Турмалин”, разработавшая ”мобильный крематорий” ещё в 2011 году. Согласно описанию видео, установка инсинератор ИН-50.1К специализирована для утилизации органических отходов животного и растительного происхождения, но ”не предназначена для использования в ритуальных целях и уничтожения ”Груза-200”.

3. Фото: мобильный крематорий российской армии в Украине ”Нет тела, нет дела”, — обычно именно такая фраза сопровождает множество записей о так называемых ”мобильных крематориях”, которые ВС РФ якобы используют, чтобы сжигать тела погибших бойцов для сокрытия числа потерь. Например, у себя в твиттере об этом написал политик и журналист Лев Шлосберг. Кроме того, министр обороны Великобритании Бен Уоллес тоже предполагал, что мусоросжигательные установки, установленные в транспортных средствах, будут использовать для сжигания трупов, о чём написано в The Telegraph . В соцсетях посты о крематориях сопровождаются одними и теми же фото.

Правда: 1 марта войска РФ нанесли удар по телевизионной башне, в результате чего повредились трансформаторная подстанция и аппаратная. Однако, судя по всему, Зеленский и Ермак поделились ранней непроверенной информацией об обстреле находящегося поблизости мемориала. Уже 2 марта в газете ”Вести” появилось опровержение бомбардировки ”Бабьего Яра” от израильского военного журналиста Рона Бен-Ишая. По его словам, он обошёл всю территорию комплекса и не нашёл никаких следов падения бомб и ракет. Кроме того, Бен-Ишвай поделился несколькими снимками местности.

5. Фото: ВСУ сбили российский самолёт, пилота ищут

Новости о якобы сбитом в Черкасской области российском самолёте некоторые украинские СМИ сопровождают одной и той же фотографией с МиГ-29 и катапультирующимся пилотом. Например, такое можно увидеть на сайтах газеты ”Сегодня” и ”112 Украина”. А на азербайджанском сайте APA то же фото прикрепили к новости о сбитом в Украине российском истребителе Су-35.

Правда: на самом деле фото было сделано ещё в начале 90-х. На сайте Flickr в 2015 году опубликовали целую серию снимков того инцидента с горящим самолётом, из которого катапультировался пилот. Согласно описанию, это произошло 24 июля 1993 года над авиабазой Фэрфорд в Великобритании. В тот день во время авиашоу столкнулись два МиГ-29, оба самолёта рухнули на землю, пилоты успели катапультироваться, а на земле тоже никто не пострадал. Есть и видео столкновения.