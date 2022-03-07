Единицы российских спортсменов выступают против войны. Остальные жаждут жертв, молчат или жалуются

Львиная доля российских спортсменов, таких как боец смешанных единоборств ​​Хабиб Нурмагомедов, пытаются спрятать голову в песок и промолчать. Или просто ничего не понимают. Украинский прыгун в высоту Богдан Бондаренко заявил польским СМИ, что многие спортсмены действительно верят в путинскую "демилитаризацию" и "денацификацию". "Я в шоке, даже мои друзья, с которыми я соревновался, ничего не понимают. Они не понимают, что для этих действий нет никаких законных оснований, что нас убивают. Они не верят", — сказал Бондаренко.

Есть и те российские спортсмены, кто до сих пор разжигает пламя ненависти.