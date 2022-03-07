Спорт в мире
07.03.2022, 21:19

Единицы российских спортсменов выступают против войны. Остальные жаждут жертв, молчат или жалуются

 
Märt Roosna
Märt Roosna mart.roosna@epl.ee
Vähesed Venemaa sportlased julgevad sõja selgelt hukka mõista, enamik lööb Vladimir Putinile kulpi. Pildil Artjom Dzjuba
Vähesed Venemaa sportlased julgevad sõja selgelt hukka mõista, enamik lööb Vladimir Putinile kulpi. Pildil Artjom Dzjuba
Foto: REUTERS/SCANPIX

Только несколько российских спортсменов осмелились напрямую выступить против войны в Украине. Среди них волейболисты, теннисисты и шахматисты.

Львиная доля российских спортсменов, таких как боец смешанных единоборств ​​Хабиб Нурмагомедов, пытаются спрятать голову в песок и промолчать. Или просто ничего не понимают. Украинский прыгун в высоту Богдан Бондаренко заявил польским СМИ, что многие спортсмены действительно верят в путинскую "демилитаризацию" и "денацификацию". "Я в шоке, даже мои друзья, с которыми я соревновался, ничего не понимают. Они не понимают, что для этих действий нет никаких законных оснований, что нас убивают. Они не верят", — сказал Бондаренко.

Есть и те российские спортсмены, кто до сих пор разжигает пламя ненависти.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии