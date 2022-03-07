Правительство РФ составило список "недружественных стран". В него вошли все страны ЕС, в том числе Эстония
Правительство России утвердило перечень стран и территорий, которые совершают ”недружественные действия” в отношении России, российских компаний и граждан. Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает Meduza.
Список был подготовлен в рамках указа президента России Владимира Путина, разрешающего российским гражданам, компаниям и самому государству выплачивать крупные долги кредиторам из ”недружественных” стран в рублях. В перечень вошли:
1. Австралия,
2. Албания,
3. Андорра,
4. Великобритания (включая остров Джерси и подконтрольные заморские территории Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар),
5. государства — члены Европейского союза,
6. Исландия,
7. Канада,
8. Лихтенштейн,
9. Микронезия,
10. Монако,
11. Новая Зеландия,
12. Норвегия,
13. Южная Корея,
14. Сан-Марино,
15. Северная Македония,
16. Сингапур,
17. США,
18. Тайвань,
19. Украина,
20. Черногория,
21. Швейцария,
22. Япония.
Все сделки с компаниями из недружественных стран будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, отмечает пресс-служба правительства.
По новому порядку, российская или иностранная компании должны попросить разрешение на сделку, предоставив информацию о заявителе, включая документ о бенефициарных владельцах компании. Комиссия проанализирует документы и примет решение.
”При этом может выдаваться разрешение на проведение сделки с обозначением условий ее исполнения”, — отмечается в сообщении.
Из-за войны в Украине США, ЕС, Великобритания и другие страны ввели жесткие антироссийские санкции, в том числе против российских чиновников и бизнесменов, ЦБ и крупных банков, авиации.
В рамках мер против западных санкций власти России ограничили вывод наличной и безналичной валюты за границу, обязали экспортеров продавать 80% валютной выручки и ввели высокую (сперва 30%, потом 12%) комиссию при покупке валюты на бирже.
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