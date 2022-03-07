Правительство РФ составило список "недружественных стран". В него вошли все страны ЕС, в том числе Эстония

Список был подготовлен в рамках указа президента России Владимира Путина, разрешающего российским гражданам, компаниям и самому государству выплачивать крупные долги кредиторам из ”недружественных” стран в рублях. В перечень вошли:

Все сделки с компаниями из недружественных стран будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, отмечает пресс-служба правительства.

По новому порядку, российская или иностранная компании должны попросить разрешение на сделку, предоставив информацию о заявителе, включая документ о бенефициарных владельцах компании. Комиссия проанализирует документы и примет решение.

”При этом может выдаваться разрешение на проведение сделки с обозначением условий ее исполнения”, — отмечается в сообщении.

Из-за войны в Украине США, ЕС, Великобритания и другие страны ввели жесткие антироссийские санкции, в том числе против российских чиновников и бизнесменов, ЦБ и крупных банков, авиации.

В рамках мер против западных санкций власти России ограничили вывод наличной и безналичной валюты за границу, обязали экспортеров продавать 80% валютной выручки и ввели высокую (сперва 30%, потом 12%) комиссию при покупке валюты на бирже.

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