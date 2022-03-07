Главы МИД РФ и Украины Лавров и Кулеба проведут переговоры в Анталье

Главы МИД РФ и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба подтвердили Турции свою готовность провести переговоры на дипломатическом форуме в Анталье, встреча планируется 10 марта. Об это заявил министр иностранных дел Турции и Мевлют Чавушоглу, пишет ТАСС.