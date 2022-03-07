Новости России
07.03.2022, 13:35

Главы МИД РФ и Украины Лавров и Кулеба проведут переговоры в Анталье

 
ФОТО: SERGEI ILNITSKY / POOL / AFP

Главы МИД РФ и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба подтвердили Турции свою готовность провести переговоры на дипломатическом форуме в Анталье, встреча планируется 10 марта. Об это заявил министр иностранных дел Турции и Мевлют Чавушоглу, пишет ТАСС.

Глава МИД Турции утверждает, что примет участие во встрече Лаврова и Кулебы в Анталье.

МИД РФ подтвердил контакт Лаврова и Кулебы в Анталье 10 марта.

Как сообщили в украинском МИД, возможность встречи Кулебы и Лаврова в Анталии прорабатывается. б этом в комментарии УНИАН заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

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