Только любовь и никакой войны: ястребы-тетеревятники Рууди и Алла начали вить гнездо

Теперь за гнездованием ястребов-тетеревятников Рууди и Аллы можно следить в питомнике RMK в Тарту с помощью видеокамеры возле гнезда. Есть надежда скоро увидеть, как самка высиживает яйца, и, если все пойдет хорошо, можно будет наблюдать за появлением на свет нового пернатого потомства. Камеру установили зоолог Тийт Хунт и технический эксперт Омар Нойланд.

Ястребы свили гнездо на сосне в питомнике в прошлом году и вырастили там уже четверых птенцов, которых окольцевали.

Энтузиаст по изучению хищных птиц Урмас Абель сказал, что сейчас ястребы обустраивают гнездо.

”Они делают углубления для яиц — туда кладут зеленые сосновые веточки для смягчения, а по краю гнезда устанавливают более прочные прутья для защиты от ветра”, — описал Абель. Гнездо в основном строит самец, а самка прилетает понаблюдать за работой ”старика”.

”Часто она садилась рядом с камерой и пищала прямо в микрофон”, — сказал Тийт Хунт, который часто следит за птицами через камеру.

Рууди и Алла знакомы тартуским любителям птиц уже с 2016 года, когда Урмас Абель по наводке Департамента окружающей среды обнаружил, что они гнездятся на тополе, растущем на территории бывшей воинской части в Раади. Тогда в гнезде копошились четверо неуклюжих птенцов, пока их мать дремала чуть ниже на ветке того же дерева. Неподалеку находился и самец. Так как они гнездились в Раади, то самца назвали Рууди, а его спутницу Аллой, а их паре придумали озорное прозвище раади-рууди-алла.

Известно, что Рууди уже построил пять гнезд, два из которых были на тополе, одно — на осине (в нем он не жил, туда вообще заселился сарыч, а Рууди свил себе другое гнездо), одно — почти в пятидесяти метрах от нынешнего гнезда, на лиственнице и последнее — здесь на сосне, перед камерой. Рууди и Алла гнездятся в тартуском питомнике уже третий год.