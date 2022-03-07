РФ объявила об открытии гуманитарных коридоров по просьбе Макрона к Путину. Но Украину они не устраивают

”Режим тишины” будет объявлен с 10 часов утра 7 марта. Гуманитарные коридоры открываются с учетом ”катастрофической гуманитарной обстановки” и по личной просьбе президента Франции Эммануэля Макрона к президенту России Владимиру Путину.

Судя по картам, опубликованным агентством РИА Новости, и информации российского телеканала ”Звезда”, всего Россия решила открыть шесть гуманитарных коридоров, при этом четыре из них ведут в Россию и Беларусь.

Украина отклонила предложение Москвы об эвакуации граждан по гуманитарным коридорам в Россию.

Вице-премьер правительства Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук назвала предложенный Россией вариант гуманитарных коридоров неприемлемым. ”Не поедут наши люди из Иванков, Дымера, Вышгорода [в Киевской области], из-под Киева в Беларусь, чтобы потом самолетами улететь в Россию”, — заявила она.

5 марта Минобороны РФ объявило о ”режиме тишины” и открытии гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи (эти города блокированы российскими силами, в них тяжелая гуманитарная ситуация). Но массовая эвакуация через гуманитарные коридоры так и не началась. Российская и украинская стороны обвинили в этом друг друга.