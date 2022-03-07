РФ объявила об открытии гуманитарных коридоров по просьбе Макрона к Путину. Но Украину они не устраивают
Российские военные объявляют ”режим тишины” и открывают гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей из Киева, Харькова, Сум и Мариуполя. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает Медуза со ссылкой на ”Интерфакс”.
”Режим тишины” будет объявлен с 10 часов утра 7 марта. Гуманитарные коридоры открываются с учетом ”катастрофической гуманитарной обстановки” и по личной просьбе президента Франции Эммануэля Макрона к президенту России Владимиру Путину.
Судя по картам, опубликованным агентством РИА Новости, и информации российского телеканала ”Звезда”, всего Россия решила открыть шесть гуманитарных коридоров, при этом четыре из них ведут в Россию и Беларусь.
Украина отклонила предложение Москвы об эвакуации граждан по гуманитарным коридорам в Россию.
Вице-премьер правительства Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук назвала предложенный Россией вариант гуманитарных коридоров неприемлемым. ”Не поедут наши люди из Иванков, Дымера, Вышгорода [в Киевской области], из-под Киева в Беларусь, чтобы потом самолетами улететь в Россию”, — заявила она.
5 марта Минобороны РФ объявило о ”режиме тишины” и открытии гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи (эти города блокированы российскими силами, в них тяжелая гуманитарная ситуация). Но массовая эвакуация через гуманитарные коридоры так и не началась. Российская и украинская стороны обвинили в этом друг друга.
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