ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (11-й день) | Тысячи людей задержаны на антивоенных акциях по всей России. Visa и Mastercard уходят. Роскомнадзор продолжает массовые блокировки
Meduza приводит главные события за 11-й день войны.
По всей России прошли акции против войны с Украиной. Они состоялись в Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Перми, Красноярске, Иркутске, Калининграде — всего более чем в 50 городах. По данным ”ОВД-Инфо” на момент публикации этого текста, полиция задержала около четырех с половиной тысяч человек. В Москве задержали более полутора тысяч протестующих.
Во время московской акции один из автозаков с задержанными попал в ДТП. Он столкнулся с легковым автомобилем, врезался в столб и перевернулся. Люди выбрались из автозака через люк в крыше. Некоторым из них потребовалась медицинская помощь.
Платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. Они объяснили свое решение вторжением России в Украину и неопределенной экономической ситуацией. ”Эта война и постоянная угроза миру и стабильности требует, чтобы мы реагировали в соответствии с нашими ценностями”, — заявила Visa.
В России карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать, поскольку операции по ним обрабатываются в Национальной системе платежных карт. За границей карты работать не будут. Кроме того, ими не получится оплатить покупки в иностранных интернет-магазинах. Российский Центробанк посоветовал в случае выезда за границу брать с собой наличные. Кроме того, в некоторых странах принимают карту ”Мир” — это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, а также непризнанные Южная Осетия и Абхазия.
Роскомнадзор продолжил массовые блокировки. Заблокированы ”Медиазона”, Republic, ”7×7”, ”Псковская губерния”, ”Троицкий вариант”, ”Сноб”, ”Собеседник”, ”Агентство”, челябинское издание ”Лентачел”, новокузнецкий ”Кузпресс”, пермская ”Звезда”.
Редакция ”Медиазоны” выступила с заявлением. В нем говорится, что издание заблокировали ”за то, что мы честно освещаем происходящее в Украине и называем вторжение вторжением, а войну — войной”. "Медиазона" пообещала продолжить работу. Она создала зеркало сайта, перечислила свои аккаунты в соцсетях и напомнила, что у издания есть почтовая рассылка.
Торговые сети в России ограничивают продажу товаров в одни руки. 6 марта с таким объявлением выступила сеть гипермаркетов ”Лента”. Под ограничения попали крупы, чай, кофе, сахар, мука, продукты быстрого приготовления, приправы, соусы, мясные и рыбные консервы, масло, косметика, средства для стирки, туалетная бумага, детская бытовая химия и подгузники. ”Лента” объяснила свое решение риском ”искусственного вымывания товара с полок вследствие закупок больших объемов продукции в магазине для дальнейшей перепродажи по завышенным ценам”.
Ограничения также вводит крупнейший российский ритейлер X5 Group (магазины ”Пятерочка”, ”Перекресток”, ”Карусель”). В его заявлении говорится о резком росте спроса на сахар, гречневую крупу, подсолнечное масло и другие товары.
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