ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (11-й день) | Тысячи людей задержаны на антивоенных акциях по всей России. Visa и Mastercard уходят. Роскомнадзор продолжает массовые блокировки

По всей России прошли акции против войны с Украиной. Они состоялись в Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Перми, Красноярске, Иркутске, Калининграде — всего более чем в 50 городах. По данным ”ОВД-Инфо” на момент публикации этого текста, полиция задержала около четырех с половиной тысяч человек. В Москве задержали более полутора тысяч протестующих.

Во время московской акции один из автозаков с задержанными попал в ДТП. Он столкнулся с легковым автомобилем, врезался в столб и перевернулся. Люди выбрались из автозака через люк в крыше. Некоторым из них потребовалась медицинская помощь.

Платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. Они объяснили свое решение вторжением России в Украину и неопределенной экономической ситуацией. ”Эта война и постоянная угроза миру и стабильности требует, чтобы мы реагировали в соответствии с нашими ценностями”, — заявила Visa.

В России карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать, поскольку операции по ним обрабатываются в Национальной системе платежных карт. За границей карты работать не будут. Кроме того, ими не получится оплатить покупки в иностранных интернет-магазинах. Российский Центробанк посоветовал в случае выезда за границу брать с собой наличные. Кроме того, в некоторых странах принимают карту ”Мир” — это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, а также непризнанные Южная Осетия и Абхазия.

Роскомнадзор продолжил массовые блокировки. Заблокированы ”Медиазона”, Republic, ”7×7”, ”Псковская губерния”, ”Троицкий вариант”, ”Сноб”, ”Собеседник”, ”Агентство”, челябинское издание ”Лентачел”, новокузнецкий ”Кузпресс”, пермская ”Звезда”.