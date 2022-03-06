ООН: кризис с беженцами в Европе растет самыми быстрыми темпами со времен Второй мировой войны
С начала войны Украину покинули более полутора миллионов человек. Об этом сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, передает Meduza.
”Кризис с беженцами в Европе растет самыми быстрыми темпами со времен Второй мировой войны”, — написал Гранди в твиттере.
Евросоюз решил в качестве гуманитарной помощи выделить 500 миллионов евро для покрытия расходов стран, куда приезжают украинцы. Эта сумма станет первым траншем, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она пообещала продолжить поддержку Украины.
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