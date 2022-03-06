ООН: кризис с беженцами в Европе растет самыми быстрыми темпами со времен Второй мировой войны

”Кризис с беженцами в Европе растет самыми быстрыми темпами со времен Второй мировой войны”, — написал Гранди в твиттере.

Украинские беженцы едут в Польшу, Венгрию, Румынию и другие европейские страны.

Евросоюз решил в качестве гуманитарной помощи выделить 500 миллионов евро для покрытия расходов стран, куда приезжают украинцы. Эта сумма станет первым траншем, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она пообещала продолжить поддержку Украины.

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