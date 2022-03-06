Как россияне и украинцы могут получить политическое убежище в Европе?

В остальных случаях нужно предоставить доказательства преследований — повестки в суд, ответ на адвокатский запрос, публикация в медиа, переписка в соцсетях. В принципе, подойдет что угодно, но официальные документы имеют больший вес. В некоторых случаях достаточно даже заверенного свидетельства трех человек (если они не ваши родственники) — допустим, они могут подтвердить, что вам угрожали. Часто доказательством считается и отказ в возбуждении дела по заявлению человека в связи с угрозами.

Больше всего шансов и оснований для убежища, если уже открыто какое-то уголовное дело. Недавно статус политического беженца в Германии дали Александре Королевой — руководительнице калининградского НКО ”Экозащита”, которая отказывалась исполнять требования закона об ”иноагентах”.

Статус политических беженцев в последнее время получали российские ЛГБТ -активисты, а также люди, проходящие по ”политическим статьям” (сепаратизм, участие в блокировании дорог, неоднократное нарушение порядка проведения массового мероприятия, участие в деятельности ”нежелательной” или ”экстремистской” организации), и те, кого из-за политической деятельности возбуждали сфабрикованные формально неполитические дела.

Запрос убежища возможен, если вас неоднократно преследовало государство (или аффилированные с ним структуры) разными способами из-за вашей личной позиции или деятельности. Или если вы проживаете в зоне боевых действий. Территория России в данный момент таковой не считается — даже Ростовская область, граничащая с Украиной.

Самого по себе этого недостаточно. Грубо говоря, если вы расклеили листовки против войны, и вас оштрафовали — это недостаточный повод. Если же избили полицейские и завели уголовное дело — оснований больше.

Могут ли мне дать политическое убежище, если я против политики властей? Например, открыто выступаю против войны?

”Медуза” попросила правозащитника Алексея Козлова , автора книги ”Уехать из России : Справочник политического эмигранта” и директора берлинского НКО Solidarus e.V. (она занимается правозащитной деятельностью на постсоветском пространстве и поддержкой политбеженцев), рассказать, кому его предоставляют и что нужно, чтобы его получить

В какой стране лучше всего получать убежище?

В той, куда удастся получить визу, или на территорию которой удастся попасть — важно именно то, где именно вы пересечете границу Евросоюза.

Если говорить про условия при прохождении процедуры, то Германия и Австрия неплохо поддерживают материально даже соискателей. А уже со статусом беженца в Германии можно получить пособие, вполне сопоставимое с тем, что платят безработным жителям страны. Власти также оплачивают аренду жилья, языковые курсы и, в некоторых случаях, курсы по получению новой профессии. Достаточно высокие пособия у беженцев в Швеции и Франции. В Испании они заметно ниже, в Польше и странах Балтии прожить на них не получится.

Но при принятии решения можно учитывать и другие факторы. Например в Испании есть возможность получить постоянный вид на жительство по оседлости (после трех лет пребывания в стране — даже нелегального). А в Литве срок рассмотрения заявления ограничен 6 месяцами, то есть решение будет вынесено относительно быстро.

Можно ли попросить убежища, если я еще в России? Или в другой стране?

Нет. Запрос убежища возможен только при нахождении в стране. То есть вам нужны документы для въезда в нее.

Важное значение имеет действующая виза в вашем паспорте. В большинстве случаев по ней определяется страна, в которой вы должны просить убежища. Если виз несколько (например, британская и шенгенская, выданная в Германии) — то принимается во внимание более ”длинная” из действующих.

Как быть, если у меня нет открытой визы?

В таком случае вам нужно въехать в страну, с которой у России безвизовый режим, и там попытаться получить визу ЕС.

Если нет и загранпаспорта, то нужно найти страну, в которую можно попасть без нее, после чего попробовать получить в местном российском консульстве загранпаспорт и потом визу. Сейчас через польскую границу в Евросоюз могут въехать граждане России, жившие в Украине без загранпаспортов (с внутренним российским паспортом), но это исключительный случай.