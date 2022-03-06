Visa и Mastercard уходят из России: что это значит для россиян?
Платежные системы Visa и MasterCard заявили о том, что уходят из России. Они дали своим клиентам несколько дней, пишет Русская служба Би-би-си.
Затем карты, выпущенные в России, перестанут работать за границей, а карты, выпущенные за границей, перестанут работать в России.
Фактически таким образом российская финансовая система будет отрезана от внешнего мира.
При этом внутри России платежи будут осуществляться через разработанную Центральным банком Национальную систему платежных карт (НСПК) — именно она выпускает карту ”Мир”.
НСПК в России появилась как раз в 2014 году сразу после аннексии Крыма.
Именно благодаря ей многие годы работает система оплаты в аннексированном Россией Крыме: картами, выпущенными местными банками, можно расплачиваться внутри России, но при этом жители полуострова не могли заказать что-то в зарубежных интернет-магазинах или расплачиваться этими картами за границей.
Страны, в которых работает карта "Мир"
- Турция
- Вьетнам
- Армения
- Беларусь
- Узбекистан
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Казахстан
- Южная Осетия
- Абхазия
- Кипр
- ОАЭ
Помимо иностранных интернет-магазинов россияне больше не смогут расплатиться Visa и MasterCard российских банков в магазинах приложений AppStore и GooglePlay, а также в ApplePay и GooglePay.
Центральный банк пояснил в субботу вечером, что средства на счетах, привязанных к картам, сохранятся.
Карта ”Мир” все же работает и в некоторых зарубежных странах. В основном это страны СНГ, а также Турция и Вьетнам, сообщает российский Центробанк.
Российский регулятор при выезде за границу рекомендует брать с собой наличную валюту. Пока не ясно, как будут осуществляться переводы между картами Visa и MasterCard, выпущенными за границей, на карты российских банков.
Visa и MasterCard — одни из крупнейших мировых платежных систем, но не единственные.
Например, есть китайская Union Pay, которая вряд ли присоединится к санкциям против России. Ее принимают в 180 странах мира, включая страны Европы.
Однако пока далеко не все российские банки предлагали сделать такие карты. Также есть американская American Express и японская JCB, однако тут больше шансов, что они также присоединятся к санкциям, введенным против России.
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