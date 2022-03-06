Война в Украине: предстанет ли Путин перед судом в Гааге?
Сразу два международных суда занимаются делами, связанными с войной, начатой правительством РФ против Украины. Одно из слушаний начнется уже 7 марта. Второй иск может быть направлен против президента РФ Владимира Путина, пишет DW.
Украина выступит перед Международным судом ООН в Гааге 7 марта. Предметом рассмотрения суда, который занимается межгосударственными тяжбами, станет иск Украины в отношении России. Киев добивается, чтобы суд признал нападение России на Украину геноцидом и вместе с этим отверг утверждение Москвы о том, что на востоке Украины украинские войска якобы устроили геноцид против россиян как национального меньшинства. В свою очередь адвокаты Кремля 8 марта будут активно оспаривать выдвинутые против РФ обвинения, ведь РФ считает, что суд в Гааге не обладает юрисдикцией по этому делу. Поскольку Россия не устраивала геноцида, состав преступления отсутствует, а значит, нет и суда, под юрисдикцию которого подпадало бы это дело, убеждена российская сторона.
Спорная юрисдикция суда
Проблема в том, что обе стороны — и истец, и ответчик — на основании консенсуса должны признать юрисдикцию суда по касающемуся их делу. Между тем Россия — впрочем, как и США, — так и не признала юрисдикцию Международного суда в Гааге повсеместно, вследствие чего она должна каждый раз давать свое согласие на рассмотрение дела в том или ином конкретном случае, поясняет эксперт по международному уголовному праву из Университета Геттингена Кай Амбос (Kai Ambos).
Именно поэтому вряд ли стоит ожидать, что слушание в начале будущей недели приведет к каким-то ощутимым результатам в пользу подвергшейся нападению Украины. И все же благодаря этому иску в центре внимания оказываются международные суды, которые будут заниматься делами, связанными с начатой президентом России Владимиром Путиным войной.
Ускоренное расследование из-за совершения преступления
Одновременно начинается разбирательство по иску перед другим международным судом. Следователи Международного уголовного суда (МУС) уже начали изучать вопрос о том, несут ли ответственность президент РФ Владимир Путин или другие лица из числа руководства в Кремле за возможные военные преступления или преступления против человечности в Украине.
Международный уголовный суд призван обеспечивать соблюдение международного права и устанавливать вину отдельных лиц. В отличие от Международного суда ООН он выносит решение не в плане действий государств, но в отношении конкретных обвиняемых лиц. "Я очень доволен тем, что мы можем достоверно установить, что в Украине были совершены военные преступления и преступления против человечности", — заявил в Гааге главный прокурор суда Карим Хан. Он поручил своим прокурорам провести расследование и собрать доказательства. Первые следователи уже объезжают регион, сказал Хан 3 марта.
С точки зрения эксперта по международному уголовному праву Кая Амбоса, все это произошло чрезвычайно быстро. "Это действительно необычно. За все время существования Международного. — Ред.) уголовного суда никогда не было такого, чтобы прокурор реагировал так быстро, без участия Совета Безопасности ООН", — говорит он в интервью DW.
Расследование МУС поддержат 39 государств
Работе следователя Карима Хана придает еще больший вес тот факт, что 39 государств во главе с Великобританией официально поддерживают расследование. Это позволит немедленно проводить масштабные расследования, устраняя необходимость проверки так называемой "коллегией" из трех судей, подчеркнула министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Необходимо срочно провести расследование "варварских действий России, а виновные должны быть привлечены к ответственности", заявила она. В число 39 государств, поддерживающих расследование, кроме прочего, входят почти все члены ЕС, включая Германию, а также Канада, Новая Зеландия и Коста-Рика.
Россия едва ли будет сотрудничать
Профессор Амбос из Геттингена считает, что в сложившейся ситуации было бы лучше, если бы государства проявили солидарность с Международным уголовным судом и его следователем. "Он (следователь. — Ред.) может проводить расследование по должности. Но, конечно, он имеет еще большую легитимность, если внимание к ситуации в Украине будет привлечено дополнительно на уровне государств", — подчеркивает Амбос.
Трудность для дальнейшего разбирательства, однако, состоит в том, что РФ не присоединилась к договору, на котором основан суд, — Римскому статуту. Россия, как и Китай, например, является "врагом" суда, объясняет Амбос. "Только государства-участники договора обязаны сотрудничать с судом. Это не относится к России", — продолжает эксперт. Украина также не является государством-участником, но она подчинилась юрисдикции судей в Гааге, сделав соответствующее заявление.
Путин на скамье обвиняемых?
Окажется ли президент России Владимир Путин на скамье подсудимых, если разбирательство будет продолжено? "Полностью исключить этого нельзя. Однако маловероятно, что господин Путин когда-либо должен будет предстать перед судом", — отвечает на этот вопрос Кай Амбос.
"Такие правители, как Путин, обычно умирают на своем посту и поэтому не подлежат экстрадиции. Одна из возможностей — свержение Путина оппозицией. Затем новое правительство в России может передать свергнутого президента в Гаагу", — рассуждает Амбос. Именно это произошло в прошлом году с бывшим президентом Судана Омаром аль-Баширом, который был экстрадирован новым правительством страны, напоминает он. "Мы не можем предсказать, как будет развиваться мировая история. Нужно быть большим оптимистом", — отмечает Кай Амбос в беседе с DW.
Еще один иск по делу о войне в Украине вероятен
В ходе возможного судебного разбирательства МУС может выдать международный ордер на арест Путина и других предполагаемых преступников. Тогда они могут быть задержаны во время поездки в страны-участницы суда. Возможно также, что прокуроры отдельных государств начнут расследование, как это сделали 3 марта в Литве. Подобное разбирательство возможно и в Германии.
В январе 2022 году в Кобленце сирийский врач был осужден за преступления против человечности, совершенные во время войны в Сирии. Это стало первым подобным судебным процессом в мире. Разбирательства такого рода, в соответствии с "принципом мирового права", в целом возможны и в отношении россиян, участвующих в войне против Украины. Подать уголовное обвинение в Федеральную прокуратуру может любой человек. Разбирательство также может быть начато в Европейском суде по правам человека Совета Европы в Страсбурге.
В случае войны в Югославии Организация Объединенных Наций создала особый суд — Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ). Однако в случае с Россией такого может не получиться из-за ее права вето в Совете Безопасности ООН.
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