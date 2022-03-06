Война в Украине: предстанет ли Путин перед судом в Гааге?

Украина выступит перед Международным судом ООН в Гааге 7 марта. Предметом рассмотрения суда, который занимается межгосударственными тяжбами, станет иск Украины в отношении России. Киев добивается, чтобы суд признал нападение России на Украину геноцидом и вместе с этим отверг утверждение Москвы о том, что на востоке Украины украинские войска якобы устроили геноцид против россиян как национального меньшинства. В свою очередь адвокаты Кремля 8 марта будут активно оспаривать выдвинутые против РФ обвинения, ведь РФ считает, что суд в Гааге не обладает юрисдикцией по этому делу. Поскольку Россия не устраивала геноцида, состав преступления отсутствует, а значит, нет и суда, под юрисдикцию которого подпадало бы это дело, убеждена российская сторона.

Спорная юрисдикция суда



Проблема в том, что обе стороны — и истец, и ответчик — на основании консенсуса должны признать юрисдикцию суда по касающемуся их делу. Между тем Россия — впрочем, как и США, — так и не признала юрисдикцию Международного суда в Гааге повсеместно, вследствие чего она должна каждый раз давать свое согласие на рассмотрение дела в том или ином конкретном случае, поясняет эксперт по международному уголовному праву из Университета Геттингена Кай Амбос (Kai Ambos).

Именно поэтому вряд ли стоит ожидать, что слушание в начале будущей недели приведет к каким-то ощутимым результатам в пользу подвергшейся нападению Украины. И все же благодаря этому иску в центре внимания оказываются международные суды, которые будут заниматься делами, связанными с начатой президентом России Владимиром Путиным войной.

Ускоренное расследование из-за совершения преступления



Одновременно начинается разбирательство по иску перед другим международным судом. Следователи Международного уголовного суда (МУС) уже начали изучать вопрос о том, несут ли ответственность президент РФ Владимир Путин или другие лица из числа руководства в Кремле за возможные военные преступления или преступления против человечности в Украине.