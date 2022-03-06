Игры для российских паралимпийцев, отстраненных от Паралимпиады в Пекине, пройдут в Ханты-Мансийске

«Для нас было принципиально важно организовать эти соревнования для наших паратлетов. В отношении российской паралимпийской сборной было принято абсолютно несправедливое решение об отстранении от Паралимпийских игр.

Российские спортсмены долго готовились и тренировались, преодолевали на пути к своей мечте все преграды, и теперь смогут продемонстрировать всему миру, в какой отличной форме они находятся и каких высоких результатов добиваются в честной борьбе. Мы считаем, что спорт всегда должен быть символом дружбы и единения.

Уверен, соревнования в ХМАО пройдут на самом высоком уровне. Призываю болельщиков активно поддерживать наших паралимпийцев на Играх», – отметил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Наша паралимпийская сборная оказалась в непростой ситуации. Организация игр «Мы вместе.Спорт» в России позволит спортсменам показать мастерство, которое они совершенствовали все это время. У нас есть опыт организации подобных соревнований в 2016 году, когда Международный паралимпийский комитет отстранил нашу сборную от Игр в Рио.

Игры в Ханты-Мансийске зарядят наших спортсменов, болельщиков и россиян теми позитивными эмоциями, в которых они сейчас так нуждаются», – добавил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.