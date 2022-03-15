Олимпиец из Латвии: сегодняшние события в Украине могут вбить еще один клин между двумя частями общества

Российские государственные телеканалы исповедуют единственную правду, выставляя остальной мир в роли врага. Однако, если это так, то каким образом так много стран мира с разными политическими партиями и интересами договорились о санкциях против одной страны, где политическая власть остается неизменной на протяжении 22 лет. Как крупнейшие мировые компании, зачастую даже конкурирующие друг с другом, согласились уйти с российского рынка? Это не вызывает сомнений? Кому легче осуществлять эффективную массовую пропаганду — разным странам или одной стране?

Российские государственные телеканалы исповедуют единственную правду, выставляя остальной мир в роли врага. Однако, если это так, то каким образом так много стран мира с разными политическими партиями и интересами договорились о санкциях против одной страны, где политическая власть остается неизменной на протяжении 22 лет. Как крупнейшие мировые компании, зачастую даже конкурирующие друг с другом, согласились уйти с российского рынка? Это не вызывает сомнений? Кому легче осуществлять эффективную массовую пропаганду — разным странам или одной стране?

Однако сегодня мы живем в 2022 году, и силой заставлять любить Родину нельзя и не нужно, это провоцирует только обратную реакцию. Кроме того, надо помнить, что далеко не все русскоязычные — русские. Сегодняшние события в Украине могут вбить еще один клин между двумя частями общества. Однако надо понимать, что в данном случае речь идет не о латышах и русских, а противоречиях демократических ценностей и авторитарного режима.

Мне понятно, что у многих русских до сих пор сохранилась обида за то, что им не дали гражданство в начале 90-х годов, потому что большая часть русских в то время выступала за независимую Латвию. К сожалению, эта обида передавалась из поколения в поколение, тормозила интеграцию и подталкивала людей к российскому информационному пространству, которое очень умело насаждало этим людям идеологию своей страны.

Нельзя сказать, что я вырос под влиянием русской культуры, но по-настоящему говорить по-латышски начал только в 25 лет. Я говорю и буду говорить со своими детьми по-русски, но они любят Латвию.

В моих паспортных данных указана национальность "русский". Но, как и у многих в Латвии, моя этническая принадлежность не столь однозначна. Хотите забавное? Мой отец всегда голосовал за Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK, хотя ни он, ни моя мать не говорят по-латышски. Сам я вырос в Пурвциемсе, учился в рижской средней школе № 87, а потом в 17-й вечерней средней школе. Когда учительница начальных классов спросила у учеников, какую политическую силу поддерживают их родители, я единственный ответил — Народный фронт.

Говорите, во всем виноваты американцы! Это напоминает мне, как во втором классе школы говорили, что Советский Союз - лучшая страна в мире. А в США, наоборот, все против людей - если окажешься в больнице без денег, тебя выкинут.



В то же время я начал задаваться вопросом — если там так плохо, почему так много людей стремятся туда попасть? Почему туда едут самые способные ученые и самые талантливые спортсмены?

Марк Твен сказал, что легче обмануть человека, чем убедить его в том, что его обманывают. Кто сегодня союзники России? Беларусь, Северная Корея, Сирия и Эритрея. Разве это то качество жизни, к которому стремятся русский народ и Россия? Сколько раз говорилось, что Россия — хранительниц духовных ценностей, противостоящая разврату и материальным интересам западного мира. Однако сегодня именно западный мир отказался от денежных проектов и возможностей получения высокой прибыли, согласившись поддержать Украину.

Власть в Украине захватили наркоманы, нацисты и бандеровцы? На дворе ведь не 1941-й год. Разве подобную риторику о фашизме и русофобии мы не слышали в Латвии? Или не эта ли риторика постоянно повторяется на российских государственных телеканалах? В России были и другие массмедиа и социальные сети, но сейчас они запрещены или жестко ограничены государством. Не вызывает ли это подозрений, если борьба за справедливость происходит вопреки любому другому мнению, не совпадающему с мнением, высказанным российскими властями.

Легко разжигать ненависть к другим народам среди тех, у кого мало возможностей путешествовать и знакомиться с другими народами и культурами. Именно поэтому я тем более разочарован российскими спортсменами, которые очень хорошо знают западный мир и ежедневно пользуются его благами.



Меня задевает, что почти ни один российский спортсмен не выступает против агрессии своей страны, даже если достаточно одного телефонного звонка его украинским коллегам, чтобы убедиться, кто прав - пропаганда российских властей или остальной мира.



По-моему, только дураки уверены во всем, а умные люди всегда сомневаются. Я убежден, что и в Латвии, и в России среди сторонников Владимира Путина немало умных людей. Но под напором мощной пропагандистской машины даже они оказались бессильны. Сейчас самое время проснуться, посмотреть в окно и понять, что Россия не окружена врагами. Единственный его враг сидит в Кремле. Как вы потом будете жить с осознанием того, что вы громко или тихо поддержали режим, который разрушает украинские города и убивает их мирных жителей.

Приглашаю всех высказывать свои мысли открыто, публично и громко. Для латвийского общества после 30-летнего перерыва это возможность вновь обрести чувство единства и встать на правильную сторону. Пожалуйста, не молчите, а то потом может быть поздно…