Роскомнадзор заблокировал сайт Русской службы Би-би-си. Что делать? Видеоинструкция

В ведомстве утверждают, что материалы сайта Би-би-си содержат "недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни".

В Би-би-си подготовили видеоинструкцию, как обойти блокировки.

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