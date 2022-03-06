06.03.2022, 08:49
Роскомнадзор заблокировал сайт Русской службы Би-би-си. Что делать? Видеоинструкция
ФОТО: BBC
В пятницу 4 марта Роскомнадзор заблокировал сайт Русской службы Би-би-си.
В ведомстве утверждают, что материалы сайта Би-би-си содержат "недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни".
В Би-би-си подготовили видеоинструкцию, как обойти блокировки.
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