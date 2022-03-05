Двукратная олимпийская чемпионка из США арестована в России из-за перевозки наркотиков

В вещах обнаружили «вейпы» с неизвестной жидкостью. Экспертиза показала, что это гашишное масло, которое на территории России является наркотическим средством. В отношении баскетболистки возбуждено дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.