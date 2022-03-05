05.03.2022, 12:02
Двукратная олимпийская чемпионка из США арестована в России из-за перевозки наркотиков(12)
ФОТО: Scanpix, Joe Camporeale
В феврале 31-летняя Бриттни Грайнер, которая входит в сборную США по баскетболу, прилетела в Шереметьево из Нью-Йорка. Во время прохождения ”зелёного” коридора спортсменку остановили сотрудники таможни из-за реакции на ее багаж служебной собаки.
В вещах обнаружили «вейпы» с неизвестной жидкостью. Экспертиза показала, что это гашишное масло, которое на территории России является наркотическим средством. В отношении баскетболистки возбуждено дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.
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