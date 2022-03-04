Валерий Карпин: мысли об одном, чтобы как можно быстрее наступил мир(1)
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о текущей ситуации вокруг России и Украины.
Валерий Карпин выступил за мирное разрешение ситуации на территории Украины.
"Мысли о том, чтобы как можно быстрее наступил мир. Чтоб люди не умирали. Единственные мысли, которые меня сейчас посещают", — сказал Карпин.
Карпин так же отметил, что сейчас нет никакого смысла в том, чтобы обсуждать продление контракта с РФС, поскольку ситуация в мире меняется ежедневно.
В начале недели ФИФА и УЕФА отстранили сборную Россию и все российские команды от всех международных матчей на неопределенное время из-за обострения ситуации в Украине. Параллельно несколько стран, в том числе и соперники сборной России в Лиге наций, заявили об отказе играть с командой Валерия Карпина.
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