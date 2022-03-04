В апреле в Эстонии пройдет ЧМ по фигурному катанию

Изначально первенство планеты должно было пройти 7-13 марта в столице Болгарии, но ISU из-за сложной эпидемической ситуации по коронавирусу решил отложить соревнования на месяц. Теперь же решено перенести их в Эстонию.

"Соревнования состоятся 13-17.04 в ледовом холле Тондираба", — сообщил Эстонский союз конькобежцев.

В 2021 году ISU отменил юниорский чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти в китайском Харбине.

Напомним, что 2020-м году мировое юниорское первенство также прошло в Таллинне.