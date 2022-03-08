ФОТО | Первые признаки того, что весна уже здесь

У любителей зимней грибной охоты настала последняя возможность полюбоваться на приметные и не боящиеся морозов грибы — зимние опята, которые тоже добавляют в мартовскую палитру свои яркие оранжевые краски.

Чаще стали слышны в непроснувшемся лесу тихие посвисты снегирей, ставших в наступающем брачном периоде ещё более нарядными. Пушистые грудки самцов ярко-красными пятнами украшают пока ещё однообразную мартовскую картинку.

Лесные птицы тоже уже начали менять своё поведение: большие смешанные стайки стали понемногу распадаться, и в эти дни чаще можно увидеть неразлучные птичьи парочки, например, буроголовых гаичек.

Синицы сменили свои короткие зимние переклички-позывки на более энергичные весенние песенки: и в лесу и в парках и возле городских домов теперь слышны их звонкие призывы, с каждым днём становящиеся всё длиннее и разнообразнее.

Но теперь цветки в соцветиях начали потихоньку набухать и раскрываться, меняя свой цвет и придавая красноватые оттенки деревьям вдали.

И хотя начало марта ещё мало чем отличается от конца февраля, но многие признаки уже говорят: "Весна идёт!" — надо лишь приглядеться. Вот, казалось бы, обыкновенный зимний пейзаж, но мартовское небо на нём выглядит как будто бы выше и синее, в тенях на потемневшем снегу добавилось голубизны, ветви деревьев окрасились в красновато-сиреневые тона.

Но всё же одно из главных достоинств зимы — обещание весны. Всеобщая вера в непременный приход тепла и длинных солнечных дней после зимы никогда ещё никого не подводила. Не обманула она и в этот раз.

Спасибо зиме — она в этот раз действительно была настоящей. Кажется, все зимние удовольствия (а иногда, может быть, и неудовольствия) удалось испытать: и лыжи и санки, и снежный фитнесс с лопатой наперевес.

Опёнок зимний или фламмулина (лат. Flammulina velutipes), по-эстонски — puidu-sametkõrges.

Зимние опята можно встретить в лесу, начиная с ноября и до самого марта.

Эта весёлая компания зимних опят меня особенно порадовала тем, что не обманула ожиданий — я был уверен, что найду их в этом месте и на этом же дереве.

Зимние опята не любят часто менять место своего обитания. У меня есть много таких постоянных точек, к которым можно наведаться в зимний период и всегда найти там фламмулины на разных стадиях развития.

Посмотрите на компанию зимних опят, сфотографированных на том же самом дереве год назад — сразу видно, что это одна и та же неразлучная семья.

Семья зимних опят на стволе упавшего дерева, сфотографировнных ровно год назад

Не обманывает ожиданий и другой гриб — немного необычный, похожий на какую-то яркую плесень. В конце зимы-начале весны пениофора лососёвая радует глаз своими яркими пятнами, часто появляющимися на срезе упавших берёз, а цвет и форма бугорков тела гриба действительно напоминает лососёвую икру.

Пениофора мясо-красная или лососёвая (лат. Peniophora incarnata), по-эстонски — roosa kirmik

Ещё один оранжевый гриб заканчивающегося зимнего сезона — филлотопсис или вёшенка оранжевая. Филлотопсис хотя и имеет второе название, но с настоящими вёшенками родства не имеет.

Встретить этот гриб на пеньках или старых деревьях можно с осени и до весны. В качестве закуски или угощения гриб не очень подходит, и хотя он не ядовит, но жестковат и невкусен, зато такая встреча может порадовать глаз.

Филлотопсис гнездовидный или вёшенка оранжевая (лат. Phyllotopsis nidulans), по-эстонски — kuldkülik

Грибы зимнего периода почему-то любят краситься в яркие оранжевые цвета — наверное, для чего-то нужно, чтобы их было видно издалека на чёрно-белом фоне зимнего леса.

Вот ещё необычные ярко-оранжевые грибки, едва заметные на гниющих стволах упавших деревьев — дакримицес исчезающий. Размер этих образований у гриба всего несколько миллиметров.