ФОТО | Первые признаки того, что весна уже здесь
Спасибо зиме — она в этот раз действительно была настоящей. Кажется, все зимние удовольствия (а иногда, может быть, и неудовольствия) удалось испытать: и лыжи и санки, и снежный фитнесс с лопатой наперевес.
Но всё же одно из главных достоинств зимы — обещание весны. Всеобщая вера в непременный приход тепла и длинных солнечных дней после зимы никогда ещё никого не подводила. Не обманула она и в этот раз.
И хотя начало марта ещё мало чем отличается от конца февраля, но многие признаки уже говорят: "Весна идёт!" — надо лишь приглядеться. Вот, казалось бы, обыкновенный зимний пейзаж, но мартовское небо на нём выглядит как будто бы выше и синее, в тенях на потемневшем снегу добавилось голубизны, ветви деревьев окрасились в красновато-сиреневые тона.
Лес и пруд в Харку в начале марта
Раскрашивают лес весной серёжки ольхи, всю зиму висевшие на деревьях плотно закрытыми, дожидаясь весны.
Серёжки ольхи
Но теперь цветки в соцветиях начали потихоньку набухать и раскрываться, меняя свой цвет и придавая красноватые оттенки деревьям вдали.
Увеличенный фрагмент серёжки ольхи
Синицы сменили свои короткие зимние переклички-позывки на более энергичные весенние песенки: и в лесу и в парках и возле городских домов теперь слышны их звонкие призывы, с каждым днём становящиеся всё длиннее и разнообразнее.
Большая синица (лат. Parus major), по-эстонски — rasvatihane
Лесные птицы тоже уже начали менять своё поведение: большие смешанные стайки стали понемногу распадаться, и в эти дни чаще можно увидеть неразлучные птичьи парочки, например, буроголовых гаичек.
Пухляк, или буроголовая гаичка (лат. Parus montanus), по-эстонски — põhjatihane
Чаще стали слышны в непроснувшемся лесу тихие посвисты снегирей, ставших в наступающем брачном периоде ещё более нарядными. Пушистые грудки самцов ярко-красными пятнами украшают пока ещё однообразную мартовскую картинку.
Самец снегиря (лат. Pyrrhula pyrrhula), по-эстонски — leevike
У любителей зимней грибной охоты настала последняя возможность полюбоваться на приметные и не боящиеся морозов грибы — зимние опята, которые тоже добавляют в мартовскую палитру свои яркие оранжевые краски.
Опёнок зимний или фламмулина (лат. Flammulina velutipes), по-эстонски — puidu-sametkõrges.
Зимние опята можно встретить в лесу, начиная с ноября и до самого марта.
Эта весёлая компания зимних опят меня особенно порадовала тем, что не обманула ожиданий — я был уверен, что найду их в этом месте и на этом же дереве.
Зимние опята не любят часто менять место своего обитания. У меня есть много таких постоянных точек, к которым можно наведаться в зимний период и всегда найти там фламмулины на разных стадиях развития.
Посмотрите на компанию зимних опят, сфотографированных на том же самом дереве год назад — сразу видно, что это одна и та же неразлучная семья.
Семья зимних опят на стволе упавшего дерева, сфотографировнных ровно год назад
Не обманывает ожиданий и другой гриб — немного необычный, похожий на какую-то яркую плесень. В конце зимы-начале весны пениофора лососёвая радует глаз своими яркими пятнами, часто появляющимися на срезе упавших берёз, а цвет и форма бугорков тела гриба действительно напоминает лососёвую икру.
Пениофора мясо-красная или лососёвая (лат. Peniophora incarnata), по-эстонски — roosa kirmik
Ещё один оранжевый гриб заканчивающегося зимнего сезона — филлотопсис или вёшенка оранжевая. Филлотопсис хотя и имеет второе название, но с настоящими вёшенками родства не имеет.
Встретить этот гриб на пеньках или старых деревьях можно с осени и до весны. В качестве закуски или угощения гриб не очень подходит, и хотя он не ядовит, но жестковат и невкусен, зато такая встреча может порадовать глаз.
Филлотопсис гнездовидный или вёшенка оранжевая (лат. Phyllotopsis nidulans), по-эстонски — kuldkülik
Грибы зимнего периода почему-то любят краситься в яркие оранжевые цвета — наверное, для чего-то нужно, чтобы их было видно издалека на чёрно-белом фоне зимнего леса.
Вот ещё необычные ярко-оранжевые грибки, едва заметные на гниющих стволах упавших деревьев — дакримицес исчезающий. Размер этих образований у гриба всего несколько миллиметров.
Дакримицес исчезающий (лат. Dacrymyces stillatus) в начальной форме развития, по-эстонски — tava-pisarseen
При созревании цвет тела дакримицеса становится лимонно-жёлтым, что тоже добавляет весёлых красок в палитру начала марта.
Дакримицес исчезающий (лат. Dacrymyces stillatus) в поздней стадии развития, по-эстонски — tava-pisarseen
Здесь же рядом с грибами вылезли погреться на солнце из своих зимних палаток-укрытий первые паучки, например, этот паук-мешкопряд клубиона.
Паук-мешкопряд клубиона (лат. Clubiona sp.)
Клубионы не плетут ловчих паутинных сетей, охотясь на свою добычу по ночам. Часто этих пауков можно увидеть даже зимой во время оттепелей или ранней весной, когда они спешат куда-то по своим делам прямо на снегу.
Паук-мешкопряд клубиона (лат. Clubiona sp.)
А некоторым из них пока ещё хорошо и уютно в их мешках-палатках — они дожидаются настоящего тепла. В таких "палатках" самки замуровываются на зиму вместе с коконом, в котором отложена кладка яиц.
Паутинный мешок-зимнее убежище паука-мешкопряда клубионы, там внутри сидит паучиха со своим главным богатством — коконом с яйцами
Греется под мартовским солнцем и ещё один паучок — зелёный паук-краб.
Паук-бокоход, или паук-краб (лат. Diaea dorsata), по-эстонски — krabiämblik
Пауки-бокоходы, как и клубионы, не строят ловчих сетей, а прячутся на цветках или в траве, используя на охоте в качестве оружия свои длинные передние ноги.
Паук-бокоход в зимнем убежище под корой дерева
Крошечная цикадка ещё в сонном оцепенении, всю зиму она тоже провела под корой дерева.
Цикадка (лат. Cicadellidae), по-эстонски — tirt
Пока в природе всё идёт своим чередом, можно надеяться на лучшее. Мы же надеялись на весну? И она пришла!
С наступающей весной-надеждой всех, а наших дорогих женщин ещё и с предстоящим весенним праздником!
Традиционный первый весенний женский цветок лещины
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