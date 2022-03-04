Россиянка о войне в Украине: мы не можем убить Путина, но можем показать, что это не наша война

Ксения смотрит на меня с экрана взглядом, полным страха и усталости. Заметно, что она давно нормально не спит. А спать она не может с тех пор, как началась война. Ксения боится и чувствует себя виноватой. Она готова говорить, даже рискуя своей свободой. Сразу, прежде чем я успеваю ее о чем-то спросить, она быстро начинает рассказывать, подыскивая слова.

"Я не могу спать по ночам, постоянно читаю новости. Атмосфера напряженная. Люди нервничают. Руки постоянно трясутся. Я не знаю, что делать. Я не понимаю, как дальше жить своей жизнью. Речь идет не только о моих друзьях и родственниках: у половины россиян есть друзья или родственники в Украине. Советский Союз объединил нас всех. Эта война не где-то далеко. Она у нас дома”, — с тревогой в голосе начинает Ксения.