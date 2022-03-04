Новости России
04.03.2022, 17:37

Россиянка о войне в Украине: мы не можем убить Путина, но можем показать, что это не наша война

 
Лаура-Марлеэне Ефимов
Лаура-Марлеэне Ефимов laura-marleene.jefimov@ekspressmeedia.ee
Ксения — одна из тысяч смелых россиян, готовых рисковать своей жизнью, выходить на улицы и выражать протест против военных ужасов в Украине. По ее мнению, для изменения ситуации нужно, чтобы на улицы вышли десятки миллионов россиян.
Ксения — одна из тысяч смелых россиян, готовых рисковать своей жизнью, выходить на улицы и выражать протест против военных ужасов в Украине. По ее мнению, для изменения ситуации нужно, чтобы на улицы вышли десятки миллионов россиян.
Фото: Vida Press
Антивоенно настроенные россияне выступают в защиту Украины, обуреваемые всеобъемлющим чувством вины. На улицах тысячи россиян, но для того, чтобы изменить ситуацию, на улицы нужно выйти миллионам.

Ксения смотрит на меня с экрана взглядом, полным страха и усталости. Заметно, что она давно нормально не спит. А спать она не может с тех пор, как началась война. Ксения боится и чувствует себя виноватой. Она готова говорить, даже рискуя своей свободой. Сразу, прежде чем я успеваю ее о чем-то спросить, она быстро начинает рассказывать, подыскивая слова.

"Я не могу спать по ночам, постоянно читаю новости. Атмосфера напряженная. Люди нервничают. Руки постоянно трясутся. Я не знаю, что делать. Я не понимаю, как дальше жить своей жизнью. Речь идет не только о моих друзьях и родственниках: у половины россиян есть друзья или родственники в Украине. Советский Союз объединил нас всех. Эта война не где-то далеко. Она у нас дома”, — с тревогой в голосе начинает Ксения.

RusDelfi
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