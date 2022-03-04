Американский сенатор призвал народ убить Путина: "кто-то должен взять на себя ответственность"

"Кто-то в России должен взять на себя ответственность и убрать этого парня. Вы окажете своей стране и миру большую услугу", — сказал сенатор.

Он также понадеялся, что российской армии есть "более успешный полковник Штауффенберг", имея в виду немецкого офицера, чья бомба не смогла убить Адольфа Гитлера в 1944 году.

В России высказывания сенатора не оценили. Посольство РФ потребовало от США официально объяснить и осудить высказывание сенатора, сообщает РИА Новости.

"Требуем официальных объяснений и решительного осуждения преступных высказываний этого американца", — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал слова Грэма ”призывом к терроризму”, передает "Медуза".

"Невозможно поверить, что сенатор страны, проповедующей свои моральные ценности в качестве ”путеводной звезды” для всего человечества, мог позволить себе призыв к терроризму как способу достижения целей Вашингтона на международной арене. Становится страшно за судьбу Соединенных Штатов, у руля которых находятся столь безответственные и непрофессиональные политики. Требуем официальных объяснений и решительного осуждения преступных высказываний этого американца", — сказал Антонов.