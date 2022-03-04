Американский сенатор призвал народ убить Путина: "кто-то должен взять на себя ответственность"
Cенатор США Линдси Грэм в прямом эфире Fox призвал ликвидировать президента России Владимира Путина, сообщает УНИАН.
"Кто-то в России должен взять на себя ответственность и убрать этого парня. Вы окажете своей стране и миру большую услугу", — сказал сенатор.
Он также понадеялся, что российской армии есть "более успешный полковник Штауффенберг", имея в виду немецкого офицера, чья бомба не смогла убить Адольфа Гитлера в 1944 году.
В России высказывания сенатора не оценили. Посольство РФ потребовало от США официально объяснить и осудить высказывание сенатора, сообщает РИА Новости.
"Требуем официальных объяснений и решительного осуждения преступных высказываний этого американца", — говорится в сообщении посольства в Facebook.
Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал слова Грэма ”призывом к терроризму”, передает "Медуза".
"Невозможно поверить, что сенатор страны, проповедующей свои моральные ценности в качестве ”путеводной звезды” для всего человечества, мог позволить себе призыв к терроризму как способу достижения целей Вашингтона на международной арене. Становится страшно за судьбу Соединенных Штатов, у руля которых находятся столь безответственные и непрофессиональные политики. Требуем официальных объяснений и решительного осуждения преступных высказываний этого американца", — сказал Антонов.