04.03.2022, 09:28
The Times сообщила о трех попытках покушения на Зеленского за неделю
ФОТО: EPA/SERGEY DOLZHENKO
За последнюю неделю президент Украины Владимир Зеленский пережил минимум три попытки покушения, пишет британская The Times.
По данным издания, с заданием убить президента Украины в страну были отправлены две группировки — наемники ЧВК Вагнера и чеченский спецназ, передает "Медуза".
Как утверждает газета, все покушения сорвались из-за действий сотрудников ФСБ, выступающих против войны в Украине.
”Вагнеровцы” понесли потери во время попыток убить Зеленского, сообщил источник издания, близкий к группировке. Он назвал ”невероятным” уровень осведомленности службы безопасности президента об операции.