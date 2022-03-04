Зеленский об обстреле АЭС: "Европа сейчас должна проснуться!"

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на пятницу, 4 марта, выступил с видеообращением ко всему миру в связи с российскими обстрелами Запорожской атомной электростанции в Энергодаре и последующим пожаром на ее территории. Как указал глава украинского государства, российские военные бьют по станции прицельно и, судя по всему, специально готовились к такому нападению.

"Европа сейчас должна проснуться!"

Подобные обстрелы чреваты повторением Чернобыльской катастрофы, предостерег Зеленский и призвал мир безотлагательно отреагировать на действия агрессоров. "Европа сейчас должна проснуться!" — призвал.

"Обращаюсь ко всем украинцам, ко всем европейцам, ко всем людям, которые знают слово "Чернобыль". Кто знает, сколько горя и жертв принес взрыв на атомной станции — это была глобальная катастрофа. С ее последствиями боролись сотни тысяч человек. Эвакуировали десятки тысяч человек. Россия хочет это повторить — и уже повторяет. Но — в шесть раз больше!"- заявил Владимир Зеленский.

АЭС обстреливали впервые в истории человечества

В четверг российские танки попытались войти в Энергоград и захватить АЭС. Однако собравшиеся у станции ее работники и местные жители перекрыли им путь.

В ночь на пятницу по зданиям и блокам Запорожской АЭС велся непрерывный обстрел, в результате чего на крупнейшей в Европе атомной электростанции начался пожар. Согласно сведениям Дмитрия Орлова, мэра расположенного рядом с АЭС Энергограда, есть раненые.

В связи с обстрелом Запорожской АЭС войсками РФ Владимир Зеленский провел срочные консультации с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz), а также Эмманюэлем Макроном, Джо Байденом, Борисом Джонсоном, главой Евросовета Шарлем Мишелем и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Я только что обсудил с президентом Зеленским серьезную ситуацию на Запорожской АЭС. Россия должна немедленно прекратить атаку на электростанцию и обеспечить беспрепятственный доступ аварийных служб", — написал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Twitter.