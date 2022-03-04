В России блокируют DW, BBC, "Радио Свобода", "Медузу", Facebook

В России в ночь на пятницу, 4 марта, предположительно, началась блокировка сайта медиакомпании Deutsche Welle, вещание которой в РФ ранее было прекращено, а сотрудники московского офиса лишены аккредитации. Блокировкам также подверглись сайты "Радио Свобода" и ряда других СМИ. Об этом сообщают Globalcheck и Telegram-канал "ЗаТелеком". Уровень доступа к сайту DW, по данным Globalcheck, упал до 0 процентов, а к сайту "Радио Свобода" — до 83 процентов.

В РФ также оказались недоступны для части пользователей соцсеть Facebook, сайты издания "Медуза", русской службы BBC. Доступность сайтов "Медузы" и BBC, согласно Globalcheck, — 17 процентов, Facebook — 37 процентов. Кроме того, у большинства пользователей перестали открываться магазины приложений App Store и Google Play.

Роскомнадзор 1 марта по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт телеканала "Дождь", а "Эхо Москвы" отключили от эфира. По мнению ведомства, на сайтах телеканала и радиостанции были материалы с призывами к экстремистской деятельности и ложные сведения о действиях российских военных в Украине. После этого "Дождь" временно приостановил работу, а совет директоров ликвидировал "Эхо Москвы" и сайт радиостанции. Роскомнадзор также потребовал от Google удалить приложение "Эха Москвы".

Из-за освещения войны в Украине

Помимо этого, 1 марта Роскомнадзор заблокировал сайт издания "Тайга.инфо" из-за публикаций о войне в Украине. Перед этим блокировке подвергся сайт студенческого журнала Doxa "из-за гайда о том, как разговаривать с родственниками и коллегами, которые верят российской пропаганде".

Блокировке также подверглись сайты "Настоящего времени", New Times, "Крым.Реалий" и русскоязычной версии "Интерфакс-Украина". По требованию Генпрокуратуры в реестр запрещенных сайтов внесены украинские издания "Гордон", "Корреспондент" и "Украинская правда".

Роскомнадзор также потребовал удалить материалы "Новой газеты", "Медиазоны", "Дождя" и других СМИ за то, что происходящее в Украине в них называлось войной.