Российские войска атаковали самую большую АЭС Европы. Чем это грозит всем нам?
В настоящий момент бои в городе Энергодар, возле Запорожской АЭС, утихли. Но ситуация была очень напряженной — российские войска атаковали самую большую АЭС Старого света. Рассказываем, чем грозит Европе взрыв на ее крупнейшей атомной энергостанции.
Город Энергодар расположен на левом берегу реки Днепр, на побережье Каховского водохранилища. Население — около 50 тыс человек. Расположенные в городе электростанции вырабатывают почти четверть производимой в Украине энергии. Город был основан как рабочий поселок при строительстве Запорожской ГРЭС. Но потом энергетическую программу решили расширить и основали также Запорожскую АЭС — ее первый энергоблок запустили в 1984 году, за два года до Чернобыльской аварии.
АЭС, после запуска всех шести своих энергоблоков, стала крупнейшей в Европе. Ее электрическая мощность равна 6000 мегаватт. Она состоит из 6 реакторов ВВЭР-1000, каждый из которых вырабатывает по 1000 мегаватт энергии. Для сравнения, в Чернобыльской АЭС работали технологически другие реакторы — РБМК-1000. Взрыв одного из них в апреле 1986 года привел к самой большой техногенной катастрофе в истории человечества — сотни тысяч людей пострадали, радиационный след еще много лет будет оказывать влияние на Украину, Россию и Беларусь.
Бои в Энергодаре начались поздно вечером 3 марта. Российские войска прорвались на территорию АЭС довольно быстро, завязался бой. По одной из версий, осветительная ракета попала в первый энергоблок атомной электростанции, начался пожар. Блок находится на ремонте, но атомное топливо остается в нем.
Пока неизвестно, затушен блок или нет — это самое важное с точки зрения безопасности. Если рабочие стержни блока не вынуты, то любой пожар или взрыв может привести к неуправляемой цепной реакции и детонации ядерного топлива.
В случае взрыва последствия будут более страшными, чем в Чернобыле. Причем, эти последствия коснутся прежде всего восточной Украины и Ростовской области РФ. По состоянию в 3 утра 4 марта, ветер дул как раз в их сторону. Также сильно пострадает Краснодарский край.
У утру бои утихли, но сообщения о них пока крайне противоречивы. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к США и Европе с просьбой не дать войскам РФ захватить АЭС и пытаться с помощью нее шантажировать мировое сообщество.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что созовет экстреннее заседание совета безопасности ООН в ближайшие часы из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС