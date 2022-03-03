За рубежом
03.03.2022, 19:23

Президент Молдовы подписала заявку на вступление в Евросоюз

 
ФОТО: epa

Молдова подает заявку на вступление в Европейский союз, заявила президент страны Майя Санду на брифинге в четверг вечером в Кишиневе, передает "Интерфакс".

Она подчеркнула, что заявление обращено председателю Европейского Совета, президенту Франции Эммануэлю Макрону. По ее словам, заявление будет подано в ближайшие дни в Брюсселе.

"Это волеизъявление наших граждан, высказанное на выборах. В нынешней сложной ситуации мы обязаны действовать быстро и четко, чтобы обеспечить европейское будущее, свободу и демократию нашим гражданам", — заявила Санду.

Заявку на вступление Молдовы в ЕС Санду подписала в присутствии журналистов. Подписи под документом поставили также председатель парламента Игорь Гросу и премьер-министр Наталья Гаврилица.

Ранее премьер Грузии подписал заявку страны о вступлении в Евросоюз. 28 февраля Украина обратилась к ЕС с просьбой о немедленном присоединении.

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