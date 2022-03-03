"Я готов сражаться чем угодно": почему все больше белорусов едут воевать за Украину

Согласно неофициальным данным, в добровольческих отрядах Украины могут находиться около двухсот белорусских граждан.

Это мужчины 20-50 лет, которые, как говорят они сами, хотят помочь своим братьям-славянам "бороться с путинской агрессией".

Русская служба Би-би-си поговорила с некоторыми из них.

Марш-бросок от Варшавы до Киева



"Я готов сражаться чем придется: с оружием, с ножом, с чем угодно. Здесь решается судьба свободной Украины, свободной Беларуси — безо всякого преувеличения", — говорит доброволец белорусского сопротивления Вадим Прокопьев.

Прокопьев — известный белорусский бизнесмен и оппозиционер, уехавший в Польшу после президентских выборов 2020 года.

В Киеве около полудня, Вадим разговаривает с корреспондентом Би-би-си по "Зуму". Он стоит на фоне Майдана Незалежности (Площади Независимости), на его левом рукаве — желтая повязка в поддержку украинцев.

Вадим рассказывает, что решение о поездке в Киев он и его товарищи приняли всего за час: в конце февраля они присоединились к колонне белорусских добровольцев, совершивших марш-бросок от Варшавы до Киева.



"Мы купили несколько очень дешевых автомобилей и молились, чтобы они не развалились по дороге, — вспоминает Вадим. — Дорога была напряженная, мало сна за двое суток, блокпосты, очень старались успеть в Киев".

"На одном из блокпостов у нас обнаружили бронежилеты без пластин, и командир выставил нас под стволы. Мне пришлось пройти знаменитый украинский тест и произнести слово "клубника" с поднятыми руками (клубника по украински — полуниця, считается, что только украинцы могут произнести это слово правильно — прим. Би-би-си).

По словам Прокопьева, среди белорусских добровольцев — мужчины разных возрастов и профессий.

"Кто-то говорит по-белорусски, кто-то — по-русски, но у всех одна цель — помочь Украине", — подчеркивает он.

"Остаться в живых — самое важное для наших парней"

Вадим отказывается назвать свое подразделение, мотивируя это соображениями безопасности.