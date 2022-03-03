ВИДЕО | Смотрите прямой эфир телеканала "Украина 24" на RusDelfi: главные новости с фронта

Чтобы помочь украинским журналистам в распространении новостей о событиях в стране, портал Delfi начинает ретрансляцию украинского информационного канала "Украина 24", материалы для которого готовят самые сильные журналисты Украины. Этот канал круглосуточно будут ретранслировать на портале Delfi.

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