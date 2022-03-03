Телеканал ”Дождь” приостанавливает свою работу

По ее словам, в условиях грядущего принятия закона о наказании за ”фейки” о действиях российских военных работа ”Дождя” будет практически невозможна. ”Нам нужны силы и время, чтобы выдохнуть, чтобы понять, как работать дальше” — сказала гендиректор ”Дождя” в эфире телеканала.