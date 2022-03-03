03.03.2022, 16:19
Телеканал ”Дождь” приостанавливает свою работу
ФОТО: REUTERS/Evgenia Novozhenina
Телеканал ”Дождь” сообщил, что приостанавливает свою работу. Об этом заявила гендиректор канала Наталья Синдеева, передает Meduza.
По ее словам, в условиях грядущего принятия закона о наказании за ”фейки” о действиях российских военных работа ”Дождя” будет практически невозможна. ”Нам нужны силы и время, чтобы выдохнуть, чтобы понять, как работать дальше” — сказала гендиректор ”Дождя” в эфире телеканала.
”Мы очень надеемся, что мы вернемся в эфир и продолжим работу”, — заявила Синдеева.
1 марта Генпрокуратура потребовала заблокировать сайт ”Дождя” за распространение якобы недостоверных данных о войне в Украине.