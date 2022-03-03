Россиянин из Львова рассказал RusDelfi, как он четыре года жил на Западе Украины

"Я ехал на автобусе из Киева во Львов вчера вечером. То, что я видел по дороге, меня поразило. Мне просто жалко российских военных, которые будут пытаться здесь что-то сделать. Из них не выживет никто. Страна максимально готова, максимально мобилизована. Во все военкоматы стоит очередь. Все хотят сражаться за свою родину, за свободу. Людям уже отказывают и ставят их в резерв, потому что нет свободных мест", — сказал в подкасте RusDelfi Максим.

Он гражданин России. Переехал в Украину четыре года назад. Российские войска, по словам Владимира Путина, сейчас спасают русских людей от нацистов, хотят защитить русский язык и спасти братский народ. Максим рассказал, как ему жилось в Украине, не зная украинского.

"Я русскоязычный человек. Я четыре года везде говорил на русском. У меня плохой разговорный украинский. Я даже когда начинаю говорить на украинском, мне говорят — не мучайся, мы тебя и так понимаем, говори на русском. Я год жил во Львове, на Западе Украины. Там я нигде не сталкивался ни с одной проблемой, которая бы касалась русского языка. Единственный конфликт был какой-то ночью, когда я сделал замечание пьяным людям — они писали на здание. Они начали спрашивать, почему я говорю на русском. Я ответил, что сам из России, но город люблю больше, чем вы — не позволяю себе справлять нужду на улице.

Националисты в Украине — это выдумка. Посмотрите на выборы. На последних выборах националисты пошли единым блоком. Даже так они не смогли набрать больше 2%. Даже на Западной Украине националистические кандидаты никуда не прошли.

Президент Украины Владимир Зеленский во время предвыборной кампании выступал на русском языке. Он первые полгода не мог говорить на украинском. Дебаты он проводил на русском. Ущемление русскоязычных людей — полный бред", — ответил Мотин.