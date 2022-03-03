Экс-претендент на шахматную корону Непомнящий и другие российские шахматисты призвали Путина остановить войну

"Обращение к Президенту Российской Федерации от российских шахматистов.

Мы выступаем против военных действий на территории Украины и призываем к скорейшему прекращению огня и мирному решению конфликта путём диалога и дипломатических переговоров. Нам невыносимо больно видеть ту катастрофу, которая происходит в эти дни с нашими народами.

Мы всегда выступали за Россию в личных и, с особой гордостью, в командных соревнованиях. Мы уверены, что шахматы, как и спорт в целом, должны объединять людей. Самые сложные и престижные международные турниры проводились в нашей стране на высочайшем уровне даже в разгар пандемии.

Шахматы учат ответственности за свои действия; каждый шаг имеет значение, а ошибка может привести к фатальной точке не возврата. И если всегда это касалось спорта, то сейчас на кону стоят жизни людей, базовые права и свободы, человеческое достоинство, настоящее и будущее наших стран.

В эти трагические дни мы думаем о всех людях, оказавшихся в центре этого страшного конфликта. Мы разделяем боль с нашими украинскими коллегами и призываем к миру.

Сборная Украины по шахматам — действующий чемпион Европы, одна из лучших команд мира наряду с нашей. Мы сыграли десятки матчей и сотни партий. Мы всегда ставили спортивную борьбу выше политики — и украинцы отвечали нам взаимностью. Мы просим вас сохранить командам, игрокам и простым людям из обеих стран оставить шанс на взаимное уважение.

Мы за мир. Остановите войну!" — говорится в заявлении.

Подписи под обращением поставили: