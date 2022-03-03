Экс-претендент на шахматную корону Непомнящий и другие российские шахматисты призвали Путина остановить войну
"Обращение к Президенту Российской Федерации от российских шахматистов.
Мы выступаем против военных действий на территории Украины и призываем к скорейшему прекращению огня и мирному решению конфликта путём диалога и дипломатических переговоров. Нам невыносимо больно видеть ту катастрофу, которая происходит в эти дни с нашими народами.
Мы всегда выступали за Россию в личных и, с особой гордостью, в командных соревнованиях. Мы уверены, что шахматы, как и спорт в целом, должны объединять людей. Самые сложные и престижные международные турниры проводились в нашей стране на высочайшем уровне даже в разгар пандемии.
Шахматы учат ответственности за свои действия; каждый шаг имеет значение, а ошибка может привести к фатальной точке не возврата. И если всегда это касалось спорта, то сейчас на кону стоят жизни людей, базовые права и свободы, человеческое достоинство, настоящее и будущее наших стран.
В эти трагические дни мы думаем о всех людях, оказавшихся в центре этого страшного конфликта. Мы разделяем боль с нашими украинскими коллегами и призываем к миру.
Сборная Украины по шахматам — действующий чемпион Европы, одна из лучших команд мира наряду с нашей. Мы сыграли десятки матчей и сотни партий. Мы всегда ставили спортивную борьбу выше политики — и украинцы отвечали нам взаимностью. Мы просим вас сохранить командам, игрокам и простым людям из обеих стран оставить шанс на взаимное уважение.
Мы за мир. Остановите войну!" — говорится в заявлении.
Подписи под обращением поставили:
Ян Непомнящий, Александра Костенюк, Даниил Дубов, Пётр Свидлер, Андрей Есипенко, Максим Матлаков, Кирилл Алексеенко, Александр Мотылев, Михаил Кобалия, Евгений Наер, Павел Трегубов, Александр Халифман, Полина Шувалова, Игорь Лысый, Дмитрий Кряквин, Владимир Барский, Марк Глуховский, Максим Ноткин, Максим Чигаев, Анастасия Чигаева, Ольга Баделько, Павел Понкратов, Александр Шиманов, Даниил Юффа, Константин Месропов, Светлана Ершова, Евгений Егоров, Анна Волкова, Этери Кублашвили, Яна Сидорчук, Анна Буртасова, Денис Григорьев, Илья Городецкий, Олег Перваков.
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