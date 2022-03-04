ПОДКАСТ | "За последние три года Россия ни разу не заступилась за жителей Донбасса в ПАСЕ"

"Первые дни я очень переживала, было очень плохо. С утра 24 февраля (день, когда РФ вторглась на Украину) ничего не делала, кроме как плакала и читала новости. Испытывала чувства гнева, стыда, ужаса. Через несколько дней взяла себя в руки, начала работать над тем, чтобы местное эстонское общество вконец не раскололось.

Многие интеграционные процессы можно сейчас обнулить и начать сначала. Ранее мы занимались интеграцией русскоязычного населения и налаживания мостов. Сейчас нам надо говорить о том, чтобы налаживать мосты в самой русскоязычной общине. Мы видим, что люди заняли два непримиримых лагеря. Одни осуждают вторжение России в Украину, по-моему, никакой другой термин не подходит, это не миротворческая операция по денацификации, это бред полный. Есть часть русскоязычного населения, которая пытается оправдать агрессию России. Видимо, их мнение уже сложилось, в момент оно не изменится.

Еще накануне вторжения в среду вечером я говорила на телевидении, что я не верю в войну. Нет в этом логики, у России есть экономические интересы, они не захотят отбросить свою экономику на десятки лет назад. Я в это свято верила. Когда я открыла 24 февраля портал Delfi, мой мир перевернулся. На секунду даже подумала, что не хочу больше заниматься политикой, если у этой политики такие цены — человеческие жизни", — рассказала Мария о своих переживаниях в первые дни войны.

В интернете и личных разговорах многие оправдывают вторжение странной мыслью: "где вы были все эти 8 лет, когда война шла на Донбассе.

"Первый вопрос, которые должны задать себе люди — где были депутаты от России в Парламентской ассамблее Совета Европы, где занимаются правами человека?", — сказала Юферева-Скуратовски, представляющаю Эстонии в ПАСЕ.