ПОДКАСТ | "За последние три года Россия ни разу не заступилась за жителей Донбасса в ПАСЕ"
Для депутата Рийгикогу Марии Юферевой-Скуратовски мир после 24 февраля никогда не будет прежним, сказала она в подкасте RusDelfi.
"Первые дни я очень переживала, было очень плохо. С утра 24 февраля (день, когда РФ вторглась на Украину) ничего не делала, кроме как плакала и читала новости. Испытывала чувства гнева, стыда, ужаса. Через несколько дней взяла себя в руки, начала работать над тем, чтобы местное эстонское общество вконец не раскололось.
Многие интеграционные процессы можно сейчас обнулить и начать сначала. Ранее мы занимались интеграцией русскоязычного населения и налаживания мостов. Сейчас нам надо говорить о том, чтобы налаживать мосты в самой русскоязычной общине. Мы видим, что люди заняли два непримиримых лагеря. Одни осуждают вторжение России в Украину, по-моему, никакой другой термин не подходит, это не миротворческая операция по денацификации, это бред полный. Есть часть русскоязычного населения, которая пытается оправдать агрессию России. Видимо, их мнение уже сложилось, в момент оно не изменится.
Еще накануне вторжения в среду вечером я говорила на телевидении, что я не верю в войну. Нет в этом логики, у России есть экономические интересы, они не захотят отбросить свою экономику на десятки лет назад. Я в это свято верила. Когда я открыла 24 февраля портал Delfi, мой мир перевернулся. На секунду даже подумала, что не хочу больше заниматься политикой, если у этой политики такие цены — человеческие жизни", — рассказала Мария о своих переживаниях в первые дни войны.
В интернете и личных разговорах многие оправдывают вторжение странной мыслью: "где вы были все эти 8 лет, когда война шла на Донбассе.
"Первый вопрос, которые должны задать себе люди — где были депутаты от России в Парламентской ассамблее Совета Европы, где занимаются правами человека?", — сказала Юферева-Скуратовски, представляющаю Эстонии в ПАСЕ.
"Удивительный факт, за последние три года, когда Россия работала в ПАСЕ, ни разу не было инициировано хотя бы одного заявления от России по правам человек в "ДНР" и "ЛНР". Ни одного доклада, который бы призвал приехать на место, сделать независимую оценку. Ни разу в Страсбург не привезли замученного человека из Донецка, которого держали в подвале. Это можно было сделать, но этого ни разу не сделали. Для меня большой вопрос, почему Россия ничего не делала.
Также не нужно отрицать, что в 2014 и 2015 годах были случаи, когда над жителями "ДНР" издевались. Националистические силы это делали. Это нельзя отрицать, но этого никто и не отрицает. Но все эти годы там шли боевые столкновения, люди гибли с двух сторон", — призналась она.
Слушайте подкаст целиком:
Таймкоды:
00:00 — 8:50 Мария Юферева-Скуратовски о войне
8.50 — 17.36 Житель Киева о ситуации в городе
17.36 — 22:40 Почему 8 лет Россия ничего не делала, для защиты жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР"
22:40 — 34:25 Максим переехал из России в Украину 4 года назад. С какой дискриминацией он столкнулся?
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