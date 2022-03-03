Осколки независимых СМИ: в России идет массовая зачистка адекватных редакций. Осталось всего несколько

В четверг утром решением собственников была закрыта радиостанция "Эхо Москвы". Радио работало с 1990 года по 2022. Главный редактор Алексей Венедиктов сказал, что совет "Эха" ликвидировал станцию и портал. Но их можно слушать в интернете — через YouTube канал.

Независимый телеканал "Дождь" еще в прошлом году признали иностранным агентом, а во время войны отключили от вещания. Главный редактор Тихон Дзядко покинул страну из-за многочисленных угроз, а канал перешел на онлайн-трансляцию. Редакция Delfi связалась с Тихоном, но он пока не готов дать обстоятельное интервью.

Легендарной "Новой газете" грозили закрытием, но они приняли правила игры — теперь не называют войной бомбёжку жилых кварталов "Градами". Заголовок главной новости написан так: "Путин наступает на Украину. День восьмой".

Работающий из Риги портал "Медуза" пока справляется, но уже призывает скачивать их приложение и регистрироваться в телеграмм-канале.

Телеграмм-каналы сейчас основной источник получения информации с фронта. Объективную информацию можно получить из следующих источников:

С 2020 года в России начали признавать "иноагентами" независимые СМИ. К концу 2021 года таких было больше 100. Статус "иноагента" существенно усложняет работу издания, так как уходят рекламодатели, а многие спикеры отказываются разговаривать со СМИ-иноагентом. Многим пришлось закрыться из-за нехватки средств, некоторые сайты закрыло само правительство.

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