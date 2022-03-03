”На складах все заканчивается, новое пока не привозят” В аптеках Петербурга люди выстраиваются в очереди, ожидается повышение цен
В Санкт-Петербурге на фоне военной спецоперации на Украине и санкций Запада появились очереди в аптеках, горожане стараются купить препараты впрок, опасаясь повышения цен. Об этом узнали корреспонденты Znak.com, посетив несколько аптек в центре города. Ранее в интернете появлялись фото очередей из аптек и объявлениями о наценке на текущую стоимость лекарств.
”На складах все заканчивается, — рассказала нашей интернет-газете сотрудник аптеки „36,6”. — Новое пока еще привозят, но у нас уже идут интернет-бронирования в большом количестве. Поэтому, если чего-то нет, особенно при хронических [заболеваниях], обязательно лекарства лучше взять, конечно”. Она считает, что перебои с поставками лекарств очень вероятны, ”подорожания уже идут”.
По мнению фармацевта, цены на препараты могут подняться ”почти в два раза”: ”Из-за рубежа к нам лекарства уже не приедут, воздушное пространство закрыли же”. Корреспондент Znak.com уточнил, на что стоит ждать подорожание в первую очередь. ”На все”, — ответили в аптеке.
Такой же позиции придерживается сотрудник аптечной сети ”Будь здоров”. ”Я вам больше скажу: ожидается, что товара не будет на складе. У нас массово скупают лекарства корзинами на фоне новостей. Угрозы закрытия складов идет”, — поделился работник. На вопрос о том, ждут ли Россию сложности с покупкой лекарств, он ответил кратко: ”Не знаю”. По словам работника, цены на аптечные товары уже повысили ”минимально на 20 рублей”. В подтверждение своих слов он кивнул на переклеенные на плакате с ”акционными” товарами цены.
”Естественно, подорожание будет на все. У нас все цены привязаны к доллару, [поэтому подорожает], насколько доллар вырастет. На жизненно необходимые препараты тоже повысится цена, конечно, но незначительно”, — согласился с коллегами фармацевт из аптеки ”Озерки”. Уточнять, насколько уже выросли цены и будут ли привозить в страну иностранные препараты, сотрудник сети не стал.
Сотрудница ”ЛекОптТорг” отвечать на вопросы нашего корреспондента не стала, но косвенно подтвердила уже произошедшее подорожание: ”Движение [цен] наверх всегда есть. <…> Я не разбираюсь в ситуации, кроме того, что есть лекарства сейчас. Не могу выбрать за вас, [покупать ли препараты впрок], извините”.
Как рассказала Znak.com директор благотворительного фонда ”Яркая жизнь” Анна Шатрова, волонтеры уже заметили повышение цен на лекарства. ”В целом лекарства подорожали примерно на 15%, где-то и на 20%. В разных аптеках по-разному”, — сообщила она.
По ее словам, в аптеках сейчас есть ажиотаж, и если пожилому человеку нужно поймать дополнительную скидку, на это может уйти еще дополнительное время, так как периодически специальные цены и скидки случаются.
”Произошел рост цен на все, — говорит она. — Где-то пожилым людям приходится „ужиматься”, чтобы продолжить покупать лекарства. К нам в фонд часто поступают заявки на покупку лекарств, но сможет ли фонд продолжить оказывать эту помощь и поддержку вопрос, так как это зависит от многих факторов: сотрудничество с бизнесом, частными жертвователями и государством. Очень надеемся, что мы сможем оказывать помощь вовремя и бесперебойно”.
По словам Анны Шатровой, стандартные закупки препаратов в фонде выглядят так. Лекарства после инсультов бывает трудно получить бесплатно платно в полном объеме, а их назначают и принимают комплексно, поэтому приходится что-то докупать. Сумма может быть от 10 тыс. рублей в месяц. Как правило, принимают эти лекарства пожизненно. Также в ходу лекарства и мази от трофических язв. Это тоже продолжительное лечение, нужен также перевязочный материал, суммы достигают от 3 тыс. рублей в месяц, говорит Шатрова. Подгузники и одноразовые пеленки и мази-спреи от пролежней в месяц могут стоить от 5 тыс. рублей. Лекарства при онкологии — от 2 тыс. рублей в месяц.
На прошлой неделе Центр управления регионом Ленинградской области опубликовал видео о том, что не стоит закупать лекарства про запас. По данным центра, структуры, работающей при областном правительстве для мониторинга СМИ и соцсетей, — поставки в аптеки продолжаются в плановом режиме. ”Фармацевтические производства работают, перебоев с поставками сырья также не фиксируется, — заявили в ЦУР. — Проверяйте факты и не доверяйте спекулятивным заявлениям”.
Аналогичные посты по поводу цен на лекарства появились на страницах ЦУР и других субъектов РФ.
Как заявил сегодня 78.ru глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилл Соловейчик, он не видит ”в городе ни паники, ни причин для этого. Последний день в нескольких аптечных сетях, да, были технические сбои, касающиеся информационных систем. Где-то это хакерские атаки, где-то просто сбои. Но это никак не связано с дефицитом лекарственных средств. Жизненно важные препараты включены в специальный перечень, их более 800, и цены на них контролируются государством”.
По его словам, Петербург находится в привилегированном положении, поскольку благодаря программе ”Фарма-2020” за последние годы в городе построено большое количество фармакологических заводов. ”На текущий момент мы производим порядка 19% всего выпуска лекарственных препаратов в стране. У нас работают 45 предприятий, которые так или иначе связаны с фармацевтической отраслью, что — совместно с высшими учебными заведениями — создает мощный кластер. Вы помните, что в первые волны пандемии были сомнения в том, что мы справимся с обеспечением населения лекарствами, но мы справились”, — отметил глава комитета.
Ранее директор СРО ”Ассоциация независимых аптек”, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова заявляла, что запасы медикаментов в аптеках России сформированы и перебоев с поставками быть не должно.
Кроме того, сегодня Минпромторг РФ заявил, что Россия обладает достаточным запасом лекарств, в том числе жизненно важных.
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