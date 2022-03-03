”На складах все заканчивается, новое пока не привозят” В аптеках Петербурга люди выстраиваются в очереди, ожидается повышение цен

Как рассказала Znak.com директор благотворительного фонда ”Яркая жизнь” Анна Шатрова, волонтеры уже заметили повышение цен на лекарства. ”В целом лекарства подорожали примерно на 15%, где-то и на 20%. В разных аптеках по-разному”, — сообщила она.

Сотрудница ”ЛекОптТорг” отвечать на вопросы нашего корреспондента не стала, но косвенно подтвердила уже произошедшее подорожание: ”Движение [цен] наверх всегда есть. <…> Я не разбираюсь в ситуации, кроме того, что есть лекарства сейчас. Не могу выбрать за вас, [покупать ли препараты впрок], извините”.

”Естественно, подорожание будет на все. У нас все цены привязаны к доллару, [поэтому подорожает], насколько доллар вырастет. На жизненно необходимые препараты тоже повысится цена, конечно, но незначительно”, — согласился с коллегами фармацевт из аптеки ”Озерки”. Уточнять, насколько уже выросли цены и будут ли привозить в страну иностранные препараты, сотрудник сети не стал.

Такой же позиции придерживается сотрудник аптечной сети ”Будь здоров”. ”Я вам больше скажу: ожидается, что товара не будет на складе. У нас массово скупают лекарства корзинами на фоне новостей. Угрозы закрытия складов идет”, — поделился работник. На вопрос о том, ждут ли Россию сложности с покупкой лекарств, он ответил кратко: ”Не знаю”. По словам работника, цены на аптечные товары уже повысили ”минимально на 20 рублей”. В подтверждение своих слов он кивнул на переклеенные на плакате с ”акционными” товарами цены.

По мнению фармацевта, цены на препараты могут подняться ”почти в два раза”: ”Из-за рубежа к нам лекарства уже не приедут, воздушное пространство закрыли же”. Корреспондент Znak.com уточнил, на что стоит ждать подорожание в первую очередь. ”На все”, — ответили в аптеке.

”На складах все заканчивается, — рассказала нашей интернет-газете сотрудник аптеки „36,6”. — Новое пока еще привозят, но у нас уже идут интернет-бронирования в большом количестве. Поэтому, если чего-то нет, особенно при хронических [заболеваниях], обязательно лекарства лучше взять, конечно”. Она считает, что перебои с поставками лекарств очень вероятны, ”подорожания уже идут”.

По ее словам, в аптеках сейчас есть ажиотаж, и если пожилому человеку нужно поймать дополнительную скидку, на это может уйти еще дополнительное время, так как периодически специальные цены и скидки случаются.

”Произошел рост цен на все, — говорит она. — Где-то пожилым людям приходится „ужиматься”, чтобы продолжить покупать лекарства. К нам в фонд часто поступают заявки на покупку лекарств, но сможет ли фонд продолжить оказывать эту помощь и поддержку вопрос, так как это зависит от многих факторов: сотрудничество с бизнесом, частными жертвователями и государством. Очень надеемся, что мы сможем оказывать помощь вовремя и бесперебойно”.

По словам Анны Шатровой, стандартные закупки препаратов в фонде выглядят так. Лекарства после инсультов бывает трудно получить бесплатно платно в полном объеме, а их назначают и принимают комплексно, поэтому приходится что-то докупать. Сумма может быть от 10 тыс. рублей в месяц. Как правило, принимают эти лекарства пожизненно. Также в ходу лекарства и мази от трофических язв. Это тоже продолжительное лечение, нужен также перевязочный материал, суммы достигают от 3 тыс. рублей в месяц, говорит Шатрова. Подгузники и одноразовые пеленки и мази-спреи от пролежней в месяц могут стоить от 5 тыс. рублей. Лекарства при онкологии — от 2 тыс. рублей в месяц.

На прошлой неделе Центр управления регионом Ленинградской области опубликовал видео о том, что не стоит закупать лекарства про запас. По данным центра, структуры, работающей при областном правительстве для мониторинга СМИ и соцсетей, — поставки в аптеки продолжаются в плановом режиме. ”Фармацевтические производства работают, перебоев с поставками сырья также не фиксируется, — заявили в ЦУР. — Проверяйте факты и не доверяйте спекулятивным заявлениям”.

Аналогичные посты по поводу цен на лекарства появились на страницах ЦУР и других субъектов РФ.