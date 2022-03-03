Фонд поддержки Таллиннской детской больницы пожертвует 100 000 евро детской больнице в Киеве. Вы тоже можете помочь!

”Каждая человеческая жизнь должна цениться на вес золота, независимо от возраста, пола, национальности или социального положения человека”, — сказал председатель совета Фонда поддержки Таллиннской детской больницы Янек Мягги. ”Однако во время войны дети наиболее уязвимы — они меньше всех могут за себя постоять. Совет Фонда поддержки единогласно решил, что мы должны поддержать детскую больницу ”Охматдет” в Киеве, это наша обязанность. Для того, чтобы была возможность совершить пожертвование, мы решили изменить устав фонда, поскольку ситуация является экстраординарной”.

”Поздно вечером в понедельник в Эстонию из Украины прибыли моя племянница Александра и ее дочь Альбина (9 лет), которые помимо украинского имеют еще и эстонское гражданство”, — сказал Янек Мягги. ”Через несколько дней после начала войны они покинули Фастов, который расположен под Киевом. Они смогли укрыться от войны на своей второй родине, но очень высок риск, что в ближайшее время в больницу будут попадать дети с тяжелыми травмами. Мы должны помочь тем, кто не может помочь себе сам”.

Руководитель Фонда поддержки Таллиннской детской больницы Инна Крамер сообщила, что представители фонда установит прямой контакт с детской больницей в Киеве. ”Наша задача заключается в том, чтобы поддержать больницу и детей на Украине самым эффективным способом”, — сказала Инна Крамер. ”Мы зарезервировали всю сумму решением правления Фонда поддержки, и в зависимости от потребностей больницы либо перечислим деньги, либо купим медицинские препараты и оборудование. Мы считаем, что период, когда им потребуется поддержка, может растянуться на месяцы”.

”Мы призываем готовых помочь жителей Эстонии совершить пожертвования в поддержку украинской детской больницы. Пожертвование можно сделать на банковские счета Фонда поддержки или напрямую через сайт фонда, добавив в пояснение ”Kiievi lastehaigla ”, — добавила Инна Крамер.

Ссылка для пожертвований на сайте Фонда поддержки: http://www.toetusfond.ee/anneta