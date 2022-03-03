Трибунал в Гааге начал расследование возможных военных преступлений России

"После первичного анализа ситуации на Украине, мой офис увидел достаточно оснований считать, что могли быть совершены преступления, подпадающие под юрисдикцию нашего суда. Конкретные случаи, которые потенциально могут считаться таковыми, уже выявлены и лягут в основу расследования", — заявил главный прокурор ICC.

Ранее Карим Хан заявлял, что намерен обратиться к президентскому совету суда за разрешенем для начала расследования, однако обращение в трибунал 38 стран дало ему основание приступить к работе немедленно.

Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.

Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.