Евросоюз запретил поставку банкнот евро в Россию

Исключение составит личное пользование физлицами, прибывающими в Россию, а также дипломатическими миссиями и международными организациями с юридическим иммунитетом.

Запрет распространяется в том числе на правительство и Банк России, пишет "Дождь".

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