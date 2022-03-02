02.03.2022, 23:45
Евросоюз запретил поставку банкнот евро в Россию
Исключение составит личное пользование физлицами, прибывающими в Россию, а также дипломатическими миссиями и международными организациями с юридическим иммунитетом.
Запрет распространяется в том числе на правительство и Банк России, пишет "Дождь".
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