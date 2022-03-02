За рубежом
02.03.2022, 23:45

Евросоюз запретил поставку банкнот евро в Россию

 
Euro
Euro
Foto: Argo Ingver

Евросоюз запретил продавать, поставлять, передавать и экспортировать в Россию банкноты, деноминированные в евро. Об этом сообщает официальный журнал ЕС.

Исключение составит личное пользование физлицами, прибывающими в Россию, а также дипломатическими миссиями и международными организациями с юридическим иммунитетом.

Запрет распространяется в том числе на правительство и Банк России, пишет "Дождь".

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