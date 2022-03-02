Российские СМИ сообщили, что Россия проводит учения в Балтийском море. Министр обороны Эстонии: это фейк

Практические учения пройдут на нескольких полигонах в Калининградской области”, — пишут ”Интерфакс” и ТАСС со ссылкой на сообщила в среду пресс-службу флота. Одним из этапов предполагаемого учения является боевая стрельба.

В ходе учений будут уничтожены воздушные цели, имитирующие самолеты, вертолеты и беспилотники противника, сообщили в пресс-службе.

Кроме того, будут задействованы зенитно-ракетные комплексы Тор-М2, мобильные комплексы ”Игла” и ”Верба”, а также зенитно-ракетные комплексы ”Тунгуска” и зенитные установки ”Шилка”.

Всего в учениях принимают участие более 100 единиц боевой и специальной техники и более 500 военнослужащих.

По словам министра обороны Калле Лаанет, это ложная информация. ”Они не могут вести боевые действия в Балтийском море”, — сказал Лаанет, добавив, что это часть информационной войны России, цель которой — просто запугать.