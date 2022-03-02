Инфляция в еврозоне достигла нового максимума

Темпы годовой инфляции в странах еврозоны продолжили ускоряться в феврале 2022 года, превысив прогнозы аналитиков и достигнув максимального показателя за всю историю евро. Согласно предварительным данным Европейского статистического ведомства Eurostat, опубликованным в среду, 2 марта, потребительские цены в прошлом месяце выросли на 5,8 процента по сравнению с февралем 2021 года после подъема на 5,1 процента в январе. Это самый высокий уровень с 1999 года, когда была введена единая европейская валюта.

Главным фактором ускорения инфляции стали цены на энергоносители, которые подскочили в феврале на 31,7 процента в годовом выражении после роста на 28,8 процента месяцем ранее. Относительно января рост потребительских цен в еврозоне в прошлом месяце составил 0,9 процента, свидетельствуют данные Eurostat.

Цены на продукты питания, табачные изделия и алкогольные напитки повысились на 4,1 процента в годовом выражении (в январе - 3,5 процента), промышленные товары подорожали на 3 процента (2,1 процента месяцем ранее), стоимость услуг выросла на 2,5 процента (2,3 процента в январе). Инфляция без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь, ускорилась в феврале до 2,7 процента по сравнению с январскими темпами в 2,3 процента.

Уровень инфляции почти втрое выше цели ЕЦБ

Таким образом, темпы инфляции в еврозоне почти в три раза превышают целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ), который считает оптимальным для экономики уровень в 2 процента. При этом надежды на стабилизацию и постепенное замедление роста цен в первой половине 2022 года угасают на фоне военного вторжения России в Украину, которое усугубило энергетический кризис, угрожая дальнейшим ускорением цен на топливо.

Аналитики Capital Economics прогнозируют, что уровень инфляции в ближайшие месяцы может достигнуть 6 процентов, прежде чем снизиться до 4 процентов, "скорее всего", к концу года. Они предупреждают, что из-за конфликта вокруг Украины, которая является крупным экспортером пшеницы, продолжат дорожать не только энергоносители, но и продукты питания.