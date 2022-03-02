Этим сообщениям не стоит верить: семь фейков о происходящем в Украине
Журналисты из "Проверено медиа" собрали случаи, когда пользователи интернета неправильно понимали происходящее на видео, использовали старые фото и видео под видом актуальных или когда стороны конфликта говорили прямо противоположные вещи.
Танк задавил автомобиль
Видео с танком, задавившим гражданский автомобиль на улице Киева, с утра репостили в соцсетях, в том числе советник Тихановской Франак Вячорка и шотландский депутат Стюарт Макдональд. На видео заметно, что, когда автомобиль приближается, танк резко сворачивает в его сторону и давит машину. Изначально в соцсетях писали, что это российский танк, а нападение выглядело немотивированным актом агрессии против мирных жителей.
Бронемашина в кадре, по-видимому, не совсем танк, а зенитный ракетный комплекс ”Стрела-10”. Это же самое происшествие в Оболони, жилом районе Киева, заснято и с других ракурсов. И на них видно, что это часть боя на улице города. Conflict Intelligence Team разобрали эти видео. Согласно их выводам, российские военные переоделись в форму украинцев и на их технике поехали в сторону Киева. В частности, виден российский ”Урал-4320”. Из него выпрыгивают военные, идёт перестрелка, они погибают. ”Это те, что переоделись”, — говорят над телами в украинской военной форме.
В тот же день замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщала в своем фейсбуке, что в центр Киева под видом украинских военных пытались прорваться россияне, за которыми следовала колонна грузовиков. Однако их остановили. Во время этой перестрелки ”Стрела-10” и наезжает на гражданскую машину.
Conflict Intelligence Team предполагают, что военные не справились с управлением, разогнавшись на заасфальтированной улице. В любом случае ясно, что наезд случился в боевой обстановке, под огнём, а не просто экипаж бронемашины решил убить мирного человека. Кстати, судя по другим видео, гражданский водитель выжил: его, живого, достают из раздавленной машины местные жители. А на следующий день, 26 февраля, с украинской стороны появилась информация, что никакого переодевания в чужую форму вообще не было. И гражданскую машину задавили свои же, украинцы.
”Информация о передвижении вражеского ВРГ на машинах ВСУ по Киеву не соответствует действительности. Экипаж идентифицирован — все наши”, — сообщила пресс-секретарь фракции ”Слуги народа” в Верховной раде Юлия Палийчук. Это партия Зеленского.
”Они в дома стреляют”
Это видео стало вирусным в первый день войны. Ролик снят из окна, на нём видны военные вертолёты. Видео, в частности, распространял Михаил Ходорковский с подписью ”они в дома стреляют”. Эту фразу плачущим голосом говорит ребёнок за кадром видео, увидев, что из вертолётов, пролетающих над жилыми домами, вылетают яркие искры.
Ребёнок не понял, что на видео запечатлены не снаряды, а тепловые ловушки. Их военные летательные аппараты выбрасывают, чтобы ”обмануть” вражеские ракеты. В других аккаунтах, публикующих видео, его сопровождают объяснением, что это ловушки, а не снаряды. Тепловые ловушки самолёты и вертолёты отстреливают даже при показательных выступлениях на парадах и авиасалонах, когда за выступлением с земли наблюдают тысячи людей.
Однако, хотя это видео и не демонстрирует атаку российских военных на украинские жилые кварталы, другие свидетельства о таких атаках есть. Amnesty International обвинила Россию в том, что в результате её атак погибают мирные жители и что российские заявления о высокоточном оружии, которое бьёт лишь по военной инфраструктуре, — неправда.
Российский флаг на здании администрации
Фото людей, с помощью приставной лестницы водружающих российский флаг на здание, в соцсетях сопровождают подписью ”В Харькове подняли российский флаг”.
На самом деле реверсивный поиск по картинкам показывает, что это фото появлялось в СМИ ещё в марте 2014 года. Тогда в Крыму начали появляться ”вежливые люди” в форме без опознавательных знаков, которые, как впоследствии признал сам Путин, были российскими военными. А в Харькове, как и в других городах на востоке Украины, той весной действительно водружали российский триколор на здание областной администрации. Это или очень похожие фото с того же ракурса сопровождали эти новости в 2014-м.
Остров Змеиный: пограничники сдались или погибли ?
Во второй день российского вторжения официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в районе острова Змеиный сдались в плен 82 украинских военных. Журналисты российского The Insider удивились формулировке ”В районе острова Змеиный”: остров находится в Чёрном море, между Украиной и Румынией.
При этом по СМИ и соцсетям разошёлся ролик: российский военный корабль по аудиосвязи предлагает украинским пограничникам сдаться, угрожая бомбовым групповым ударом. ”Российский военный корабль, иди на ***”, — отвечают украинцы. Есть и видео, которое снимали пограничники при приближении российского корабля.
Украинское министерство внутренних дел сообщило, что весь гарнизон на Змеином состоял из 13 человек и все они погибли в результате ракетно-артиллерийского удара. Президент Зеленский обещал, что все они посмертно получат звание Героя Украины. При этом российская сторона продолжает рассказывать о судьбе якобы сдавшихся ”в районе Змеиного” 82 военных: 26 февраля сообщалось, что их привезли в Севастополь и обеспечили пайками с едой.
Дополнение 28/02/2022: появилась новая информация о судьбе украинских пограничников с острова Змеиный. Украинская сторона признала, что военные живы, они в российском плену. ”Мы очень рады узнать, что наши братья живы и здоровы!” — сообщается на странице военно-морских сил Украины в фейсбуке.
Ложный авианалет
Видео, показывающее летящих звеном истребителей, распространялось в Twitter с англоязычной подписью: ”Около 7 утра здесь, и вот что все сейчас слышат… Моё сердце разбивается”.
BBC выяснила, что это видео 2020 года, запечатлевшее пролёт авиатехники перед парадом, на который наложили звук сирены, оповещающей об авианалете.
Парашютисты над Харьковом
Другое видео якобы запечатлело высадку военного десанта под Харьковом. На самом деле это старое видео — впервые оно появилось в российском сегменте интернета в 2016 году.
Автор видео — в Twitter его зовут Василий Белов — и сам заметил, что его ролик распространяется в соцсетях с фейковой подписью. ”Вижу видео из своего твита 2016 года, десантирование ВДВ под Ростовом, во многих зарубежных пабликах, даже на наших ресурсах, выдают за Харьков сейчас”, — написал он, сопроводив текст эмоджи с фейспалмом.
Неразорвавшиеся снаряды или ступени ракет?
25 февраля в Сети стали появляться фото из Харькова с чем-то похожим на снаряды: они застряли в асфальте и даже влетели к кому-то в квартиру. ”Снаряд не разорвался”, — подписывали фото интернет-пользователи.
Но военные эксперты предполагают, что это не сам снаряд, а ступень, которую ракета отбрасывает во время полёта. Так, например, считают специалисты Conflict Intelligence Team: они опознали в странных предметах части ракет ”Смерч”, которые есть на вооружении России. Основатель издания Bellingcat Эллиот Хиггинс также назвал объекты на фотографиях ”моторами ракет”. ”Они обычно связаны с применением кассетных боеприпасов, что вызывает озабоченность по поводу применения Россией кассетных боеприпасов в гражданских районах”, — написал он.