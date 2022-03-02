Этим сообщениям не стоит верить: семь фейков о происходящем в Украине

Conflict Intelligence Team предполагают, что военные не справились с управлением, разогнавшись на заасфальтированной улице. В любом случае ясно, что наезд случился в боевой обстановке, под огнём, а не просто экипаж бронемашины решил убить мирного человека. Кстати, судя по другим видео, гражданский водитель выжил: его, живого, достают из раздавленной машины местные жители. А на следующий день, 26 февраля, с украинской стороны появилась информация, что никакого переодевания в чужую форму вообще не было. И гражданскую машину задавили свои же, украинцы.

В тот же день замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщала в своем фейсбуке, что в центр Киева под видом украинских военных пытались прорваться россияне, за которыми следовала колонна грузовиков. Однако их остановили. Во время этой перестрелки ”Стрела-10” и наезжает на гражданскую машину.

Бронемашина в кадре, по-видимому, не совсем танк, а зенитный ракетный комплекс ”Стрела-10”. Это же самое происшествие в Оболони, жилом районе Киева, заснято и с других ракурсов. И на них видно, что это часть боя на улице города. Conflict Intelligence Team разобрали эти видео. Согласно их выводам, российские военные переоделись в форму украинцев и на их технике поехали в сторону Киева. В частности, виден российский ”Урал-4320”. Из него выпрыгивают военные, идёт перестрелка, они погибают. ”Это те, что переоделись”, — говорят над телами в украинской военной форме.

Видео с танком, задавившим гражданский автомобиль на улице Киева, с утра репостили в соцсетях, в том числе советник Тихановской Франак Вячорка и шотландский депутат Стюарт Макдональд. На видео заметно, что, когда автомобиль приближается, танк резко сворачивает в его сторону и давит машину. Изначально в соцсетях писали, что это российский танк, а нападение выглядело немотивированным актом агрессии против мирных жителей.

”Информация о передвижении вражеского ВРГ на машинах ВСУ по Киеву не соответствует действительности. Экипаж идентифицирован — все наши”, — сообщила пресс-секретарь фракции ”Слуги народа” в Верховной раде Юлия Палийчук. Это партия Зеленского.

”Они в дома стреляют”





Это видео стало вирусным в первый день войны. Ролик снят из окна, на нём видны военные вертолёты. Видео, в частности, распространял Михаил Ходорковский с подписью ”они в дома стреляют”. Эту фразу плачущим голосом говорит ребёнок за кадром видео, увидев, что из вертолётов, пролетающих над жилыми домами, вылетают яркие искры.

Ребёнок не понял, что на видео запечатлены не снаряды, а тепловые ловушки. Их военные летательные аппараты выбрасывают, чтобы ”обмануть” вражеские ракеты. В других аккаунтах, публикующих видео, его сопровождают объяснением, что это ловушки, а не снаряды. Тепловые ловушки самолёты и вертолёты отстреливают даже при показательных выступлениях на парадах и авиасалонах, когда за выступлением с земли наблюдают тысячи людей.

Однако, хотя это видео и не демонстрирует атаку российских военных на украинские жилые кварталы, другие свидетельства о таких атаках есть. Amnesty International обвинила Россию в том, что в результате её атак погибают мирные жители и что российские заявления о высокоточном оружии, которое бьёт лишь по военной инфраструктуре, — неправда.

Российский флаг на здании администрации



Фото людей, с помощью приставной лестницы водружающих российский флаг на здание, в соцсетях сопровождают подписью ”В Харькове подняли российский флаг”.