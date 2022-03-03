Российских паралимпийцев допустили до Игр в Пекине

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Играх под флагом МПК и не будут включены в медальный зачет Паралимпиады. Также сообщается, что МПК на внеочередной генеральной ассамблее примет решение о членстве паралимпийских комитетов России и Белоруссии.

"МПК проведет внеочередную генеральную ассамблею в 2022 году, чтобы проголосовать за то, следует ли сделать соблюдение принципов олимпийского перемирия обязательным требованием для членства и следует ли приостановить или прекратить членство Паралимпийского комитета России и Паралимпийского комитета Белоруссии. МПК не будет проводить никаких мероприятий в России или Белоруссии до принятия дальнейших решений", — говорится в сообщении пресс-службы.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта. Будут разыграны 78 комплектов медалей в биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге на колясках, лыжном спорте, сноуборде и следж-хоккее.