ИНТЕРВЬЮ | Командир Кайтселийта Рихо Юхтеги: чтобы захватить Украину, Россия должна иметь 40-кратное превосходство, которого у нее нет

Выиграет ли Россия эту войну?

Нет.

Почему?

Потому что Украина сейчас побеждает Россию.

На что они рассчитывали — думали, просто пойдут и завоюют?

Я один из тех, кто почти до самого конца не верил, что Россия пойдет на этот шаг. И не верил исключительно на основе расчета ситуации — войск, сил и возможностей. Даже если бы у России было 150 000 солдат, которых, как мне кажется, на самом деле на украинской границе не было.