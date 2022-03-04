Эстонский экспресс
04.03.2022, 11:05

ИНТЕРВЬЮ | Командир Кайтселийта Рихо Юхтеги: чтобы захватить Украину, Россия должна иметь 40-кратное превосходство, которого у нее нет

 
Йоозеп Тикс
Йоозеп Тикс joosep.tiks@epl.ee
Фото: Яанус Ленсмент
Бригадный генерал Рихо Юхтеги (58 лет) в настоящее время возглавляет Кайтселийт, ранее командовал специальным подразделением Сил обороны, разведывательным батальоном и войсками в Афганистане. У войны три составляющие: физическая, концептуальная и моральная. Юхтеги говорит, что две первые составляющие российского вторжения трещат по швам, морально же путинские войска уже проиграли.

Выиграет ли Россия эту войну?

Нет.

Почему?

Потому что Украина сейчас побеждает Россию.

На что они рассчитывали — думали, просто пойдут и завоюют?

Я один из тех, кто почти до самого конца не верил, что Россия пойдет на этот шаг. И не верил исключительно на основе расчета ситуации — войск, сил и возможностей. Даже если бы у России было 150 000 солдат, которых, как мне кажется, на самом деле на украинской границе не было.

RusDelfi
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