04.03.2022, 11:05
ИНТЕРВЬЮ | Командир Кайтселийта Рихо Юхтеги: чтобы захватить Украину, Россия должна иметь 40-кратное превосходство, которого у нее нет
Фото: Яанус Ленсмент
Бригадный генерал Рихо Юхтеги (58 лет) в настоящее время возглавляет Кайтселийт, ранее командовал специальным подразделением Сил обороны, разведывательным батальоном и войсками в Афганистане. У войны три составляющие: физическая, концептуальная и моральная. Юхтеги говорит, что две первые составляющие российского вторжения трещат по швам, морально же путинские войска уже проиграли.