Жительница Харькова — RusDelfi: это геноцид украинского народа, нас обстреливают "Градами" и "Ураганами"
"Харьков второй день бомбят. Бомбят очень жестко, цинично. Нас обстреливают "Градами", нас обстреливают "Ураганами" (реактивные системы залпового огня — RusDelfi). Вчера сбросили вакуумную бомбу на один из районов Харькова. Вчера разбомбили роддом и больницу. Вчера разбомбили площадь свободы, которая считается самой большой в Европе. Сегодня ночью напали на госпиталь, но его отбили", — сказала Татьяна Реуцкая в подкасте RusDelfi.
Российская пропаганда заявляет, что идет атака только на стратегические объекты. "Это все вранье", — подчеркивает уроженка Харькова.
"Вчера ракеты попали в самый большой жилой район Харькова — в Северную Салтовку. Там только жилые дома, школы, больницы. Там отродясь никогда не было воинских частей, аэродромов, промзон. Это жилой район, ему достается хуже всех. Там роддом для недоношенных деток, родители с детьми там третий день сидят в подвале…"
Харьков второй по величине из городов Украины, до войны там проживало 2 миллиона. В городе много студентов. Поэтому бежать от войны получается не у всех. "Железная дорога сейчас не в силах вывести всех. Многие жители даже не могут добраться до вокзала. Не ходит транспорт, стоит метро, на станциях живут люди 5-6 дней подряд. Очень многие не могут добраться до вокзалов, машины развозят хлеб, лекарства. Люди оказываются в ловушке. Если нет машины, то ты на вокзал не попадешь".
Татьяна живет в старом районе, вокруг нет бомбоубежищ. В метро перестали пускать еще четыре дня назад, потому что нет места. Подвала в доме нет. Несколько дней она с семьей живет в прихожей, возле несущей стены. "Несколько ночей спим там, если это можно назвать сном. Сидим и обнимаем друг друга", — сказала она.
Магазины в городе частично работают. Продукты подвозят, но их недостаточно. "Люди паникуют. Большинство не способно рационально покупать продукты. Уже не дают больше двух буханок в одни руки, так как другим не достанется. Однако все поддерживают друг друга, всех сплотила эта война", — продолжила она.
"В России ложное представление об украинском менталитете. Если нас ломать через колено, мы становимся сильнее. Нас нельзя заставить любить через силу. Может, в России так проходит, у нас нет. Харьков объединяется, у нас очереди в военкоматы. Очереди на сдачу крови для гражданских, беременных, военных. У нас свои отряды теробороны. Кто туда не может попасть, объединяются сами, пытаются охранять свои районы.
Самое главное, самое ужасное сейчас — это пропаганда. Книги Оруэлла — необходимы для прочтения всем. Что сейчас льется из телевизора из России — это ужас, в это нельзя верить, это геббелевские методички. Мне безумно жалко, что фашизм возродился, это геноцид украинского народа. Этого не должно быть в 21 веке", — заключила она.
Послушайте ее слова с 2:50 в нашем подкасте: