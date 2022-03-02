Жительница Харькова — RusDelfi: это геноцид украинского народа, нас обстреливают "Градами" и "Ураганами"

"Харьков второй день бомбят. Бомбят очень жестко, цинично. Нас обстреливают "Градами", нас обстреливают "Ураганами" (реактивные системы залпового огня — RusDelfi). Вчера сбросили вакуумную бомбу на один из районов Харькова. Вчера разбомбили роддом и больницу. Вчера разбомбили площадь свободы, которая считается самой большой в Европе. Сегодня ночью напали на госпиталь, но его отбили", — сказала Татьяна Реуцкая в подкасте RusDelfi.

Российская пропаганда заявляет, что идет атака только на стратегические объекты. "Это все вранье", — подчеркивает уроженка Харькова.

"Вчера ракеты попали в самый большой жилой район Харькова — в Северную Салтовку. Там только жилые дома, школы, больницы. Там отродясь никогда не было воинских частей, аэродромов, промзон. Это жилой район, ему достается хуже всех. Там роддом для недоношенных деток, родители с детьми там третий день сидят в подвале…"

Харьков второй по величине из городов Украины, до войны там проживало 2 миллиона. В городе много студентов. Поэтому бежать от войны получается не у всех. "Железная дорога сейчас не в силах вывести всех. Многие жители даже не могут добраться до вокзала. Не ходит транспорт, стоит метро, на станциях живут люди 5-6 дней подряд. Очень многие не могут добраться до вокзалов, машины развозят хлеб, лекарства. Люди оказываются в ловушке. Если нет машины, то ты на вокзал не попадешь".

Татьяна живет в старом районе, вокруг нет бомбоубежищ. В метро перестали пускать еще четыре дня назад, потому что нет места. Подвала в доме нет. Несколько дней она с семьей живет в прихожей, возле несущей стены. "Несколько ночей спим там, если это можно назвать сном. Сидим и обнимаем друг друга", — сказала она.

Магазины в городе частично работают. Продукты подвозят, но их недостаточно. "Люди паникуют. Большинство не способно рационально покупать продукты. Уже не дают больше двух буханок в одни руки, так как другим не достанется. Однако все поддерживают друг друга, всех сплотила эта война", — продолжила она.