Правда ли, что Россия никогда не вела наступательные войны?

25 декабря 2021 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала ”Россия-1”: ”Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. И Россия, которая пережила столько войн, — это последняя страна в Европе, которая вообще хочет даже произносить слово "война"”. Месяц спустя председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин подчёркивал, что ”Россия никогда не хотела войны. Мы все воспитаны в традициях дедушек и бабушек, которые всегда говорили, что могут быть разные развития в жизни, но главное, чтобы не было войны. Россия никогда не была агрессором. Ни на кого не нападала”.

Россия на протяжении своей многовековой истории не раз воевала с соседними (и не только) государствами, ведя боевые действия на собственной земле и на территории других стран.

Один из примеров наступательных боевых действий, инициированных Россией, — Ливонская война, начатая в январе 1558 года. ”В 1558 году русские войска прошли через Ливонию огнём и мечом от Пскова до Ивангорода, разорив окрестности Дерпта”, — писал доктор исторических наук, профессор СПбГУ Руслан Скрынников. Заведующий кафедрой истории славянских и балканских стран СПбГУ Александр Филюшкин уточняет: ”Есть русская грамота об объявлении войны Ливонскому ордену, сохранившаяся в оригинале. Она датируется ноябрём 1557 года. Иван Грозный прождал положенные три года с момента заключения договора, не дождался обещанной выплаты дани и пошёл, как и было обещано, "сыскивати дань" самостоятельно. То есть русское вторжение в Ливонию — спланированная акция”. Однако, отмечает историк, уже в декабре 1557 года состоялись переговоры между русскими и ливонскими дипломатами, после неудачи которых русская армия совершила в январе 1558 года набег вдоль Чудского озера.