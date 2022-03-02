Politico: страны ЕС все же не предоставят Украине истребители

По данным издания, премьер-министр Болгарии Кирилл Петков разъяснил, что у страны дефицит полетопригодных самолетов и запчастей к ним, поэтому у Болгарии недостаточно истребителей даже для охраны собственного воздушного пространства, не говоря уже о передаче их Украине, передает RusERR.

Минобороны Словакии во вторник также отрицательно отозвалось о таком шаге. "Словакия не предоставит Украине истребители".

То же сказал во вторник и президент Польши Анджей Дуда в разговоре с посетившим Польшу генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, пояснив, что передача истребителей означала бы военное вмешательство в украинский конфликт.

Высокий представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил в прошедшие выходные, что ЕС профинансирует передачу Украине истребительной авиации из нескольких государств, а также противотанковое оружие и средства ПВО, однако в понедельник Боррель отказался от своих слов, признав, что хотя Украина попросила истребители, у ЕС недостаточно денег для оплаты их передачи.