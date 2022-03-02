Отправят ли белорусских солдат воевать против Украины?

В последних числах февраля в социальных сетях появились сообщения о том, что в Беларуси формируются подразделения для участия в войне в Украине на стороне России. Белорусские власти эту информацию опровергают, однако среди жителей страны растет беспокойство.

Официальная версия: белорусы в Украине не воюют

28 февраля начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси Леонид Касинский рассказал, что воинские части находятся в постоянной дислокации, и только "часть сил и средств отведена для усиления охраны государственной границы на ее южном направлении".

День спустя, 1 марта, выступая на заседании Совета безопасности, Александр Лукашенко также заявил, что белорусская армия прикрывает своими силами "государственную границу от Бреста до Мозыря для предотвращения проникновения в страну радикалов и оружия". По словам Лукашенко, именно поэтому он попросил Владимира Путина оставить часть вооруженных сил после совместных белорусско-российских учений.

Одновременно Лукашенко снова подтвердил факт обстрела украинской территории из Беларуси, объяснив, что сделано это было в упредительных целях, чтобы не допустить удара по Беларуси.

"Если бы они этого не сделали, ракеты полетели бы в Гомель и Мозырь", — сказал Лукашенко. При этом он продолжает утверждать, что белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает.

В Беларуси объявлен мобилизационный призыв

Эти заявления пока мало успокаивают тех жителей Беларуси, чьи родные и близкие получили повестки для прибытия в мобилизационные пункты.

Как рассказала DW жительница Бреста, ее сын работает в одном из ресторанов города и получил предписание явиться в военкомат. "Такие повестки вручили не только ему, но и сразу трем коллегам, а о причинах можно только догадываться. Я переговорила с одной из матерей, так она уже отправила своего сына самолетом в Ереван: лишь бы не оставался сейчас в Беларуси", — говорит собеседница.