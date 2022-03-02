Байден: российский диктатор заплатит большую цену за войну в Украине
Путин начал войну против Украины "преднамеренно и безосновательно", заявил президент США Джо Байден в обращении к нации. В перспективе Путин "заплатит большую цену" за эту войну.
В своем обращении к нации президент Джо Байден резко осудил президента РФ Владимира Путина за вторжение в Украину, назвав его "российским диктатором". Путин попытался "сотрясти устои свободного мира", однако "сильно просчитался", заявил Байден, выступая вечером 1 марта в Конгрессе США. По словам Байдена, Путин начал войну "преднамеренно и безосновательно", он решил отвергнуть усилия по решению конфликта дипломатическими средствами. Даже, если ему удастся добиться успехов в ходе войны, в перспективе он "заплатит большую цену" за нее, заявил президент США.
Как заметил Байден, Путин "думал, что мир отвернется, когда он нападет на Украину", а вместо этого натолкнулся в этой стране на "стену силы, которой он не мог себе представить". "Если диктаторов не останавливать, то они сотворят еще больший хаос", — сказал Байден. Именно по этой причине была создана НАТО. По его словам, Путин "думал, что он может вносить раскол на Западе, и НАТО не будет на это реагировать". "Путин ошибся", — сказал Байден. В соперничестве между демократиями и автократиями первые принимают вызов, и "мир делает однозначный выбор в пользу мира и безопасности".
Байден похвалил мужество украинцев, сопротивляющихся российской агрессии
Байден похвалил "бесстрашие, мужество и решимость" украинцев и их президента Зеленского, сопротивляющихся российской агрессии, которые "восхищают мир". По его мнению, Путин никогда не сможет добиться расположения к себе украинского народа. "Путин может окружить Киев танками, однако ему никогда не удастся завоевать сердца и души украинцев", — сказал он. По словам Байдена, российскому диктатору никогда не удастся уничтожить любовь украинцев к свободе.
В результате введенных странами Запада санкций против России Путин оказался "изолированным от мира как никогда ранее", а российская экономика уже ощутила их действие, заявил Байден. Он объявил о закрытии воздушного пространства США для российских самолетов вслед за ЕС, Великобританией и Канадой, что, по его словам, будет способствовать дальнейшей изоляции РФ. Он также объявил о намерении закрыть России доступ к технологиям, что в перспективе ослабит российскую армию. "Когда напишут историю этой эпохи, война Путина против Украины оставит после себя ослабленную Россию и укрепит остальной мир", — сказал президент США. По его словам, свобода всегда побеждает тиранию.
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