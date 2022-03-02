Байден: российский диктатор заплатит большую цену за войну в Украине

В своем обращении к нации президент Джо Байден резко осудил президента РФ Владимира Путина за вторжение в Украину, назвав его "российским диктатором". Путин попытался "сотрясти устои свободного мира", однако "сильно просчитался", заявил Байден, выступая вечером 1 марта в Конгрессе США. По словам Байдена, Путин начал войну "преднамеренно и безосновательно", он решил отвергнуть усилия по решению конфликта дипломатическими средствами. Даже, если ему удастся добиться успехов в ходе войны, в перспективе он "заплатит большую цену" за нее, заявил президент США.

Как заметил Байден, Путин "думал, что мир отвернется, когда он нападет на Украину", а вместо этого натолкнулся в этой стране на "стену силы, которой он не мог себе представить". "Если диктаторов не останавливать, то они сотворят еще больший хаос", — сказал Байден. Именно по этой причине была создана НАТО. По его словам, Путин "думал, что он может вносить раскол на Западе, и НАТО не будет на это реагировать". "Путин ошибся", — сказал Байден. В соперничестве между демократиями и автократиями первые принимают вызов, и "мир делает однозначный выбор в пользу мира и безопасности".

Байден похвалил мужество украинцев, сопротивляющихся российской агрессии

Байден похвалил "бесстрашие, мужество и решимость" украинцев и их президента Зеленского, сопротивляющихся российской агрессии, которые "восхищают мир". По его мнению, Путин никогда не сможет добиться расположения к себе украинского народа. "Путин может окружить Киев танками, однако ему никогда не удастся завоевать сердца и души украинцев", — сказал он. По словам Байдена, российскому диктатору никогда не удастся уничтожить любовь украинцев к свободе.